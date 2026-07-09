Путін наказав будувати в Росії "міні-НПЗ", щоб подолати дефіцит палива

Очільник Кремля Володимир Путін підтримав пропозицію щодо створення в Росії мережі міні-нафтопереробних заводів для збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що на нараді з урядовцями губернатор Забайкальського краю Олександр Осипов заявив, що великі НПЗ постійно перебувають під загрозою ударів, і запропонував розглянути можливість будівництва мережі невеликих заводів.

Путін підтримав цю ініціативу, наголосивши, що чим ширша мережа, тим складніше завдати їй шкоди. Він наказав працювати ще інтенсивніше над втіленням цієї ідеї.

Удари по російським НПЗ

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів.

Серед нафтопереробних заводів, що зазнали атак, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Також Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.

За оцінкою голови консалтингової компанії Macro-Advisory Кріса Уіфера, зараз через українські удари простоює близько третини російських нафтопереробних потужностей, причому відбувається це, у критичний для економіки період — під час жнив.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Раніше Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

Влада офіційно обмежила продаж палива більш ніж у 40 регіонах, включаючи окуповані території України. При цьому повідомлення про перебої з поставками та закриття автозаправок надходять вже практично з усієї країни.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року починає імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запроваджує повну заборону на експорт дизельного пального.