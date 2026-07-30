Спека у серпні додасть 1 ГВт споживання: енергосистему готують до пікових навантажень

Міненерго готує енергосистему України до максимальних навантажень у серпні. Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка збільшить споживання електроенергії на 1 ГВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами ситуація ускладнюється тим, що на цей період припадають планові ремонти на генеруючих потужностях. Заходи для збереження балансу в мережі обговорили на нараді за участю керівництва "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та НКРЕКП.

"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – зазначив Шмигаль.

Ключові рішення для стабілізації мережі

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми вже реалізують такі кроки:

відкориговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема на енергоблоках АЕС;

готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулювання бізнесу купувати імпортований ресурс для власних потреб;

максимально залучається доступна внутрішня генерація, насамперед додаткова газова та наявні потужності теплової генерації.

Раніше повідомлялося, що літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень. Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС.