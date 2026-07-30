Жара в августе прибавит 1 ГВт потребления: энергосистему готовят к пиковым нагрузкам

Минэнерго готовит энергосистему Украины к максимальным нагрузкам в августе. На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая увеличит потребление электроэнергии на 1 ГВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, ситуация осложняется тем, что на этот период приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях. С целью сохранения баланса в сети обсудили на совещании с участием руководства "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и НКРЭКУ .

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметил Шмигаль.

Ключевые решения для стабилизации сети

Для обеспечения стабильной работы энергосистемы уже реализуют следующие шаги:

откорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в том числе на энергоблоках АЭС;

готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии и стимулировании бизнеса покупать импортируемый ресурс для собственных нужд;

максимально привлекается доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительная газовая и мощности тепловой генерации.

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетического балансировка : несмотря более оптимистичные прогнозы , эксперты нет исключают возвращение графиков отключений . Главными рисками остаются массированные обстрелы да летняя жара , которая традиционно совпадает с плановыми ремонтами АЭС .