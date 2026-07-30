Сколько стоит проехать 100 км на бензине, дизеле, газе и электричестве

В июле больше всего возросла стоимость эксплуатации дизельного автомобиля: 100 км пробега подорожали за месяц на 66 грн — до 489 грн. Самым дорогим вариантом остается бензиновый автомобиль — 567 грн за 100 км, тогда как домашняя зарядка электромобиля стоит от 38 до 76 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты Института исследований авторынка.

Для сравнения стоимости эксплуатации автомобилей аналитики использовали Volkswagen Golf VII FL в модификациях с разными силовыми установками. Это позволяет снизить влияние различий в массе, аэродинамике и конструкции кузова на результаты.

В июле стоимость 100 км пробега составляла:

электромобиль с зарядкой дома по ночному тарифу - 38 грн;

электромобиль с зарядкой дома по дневному тарифу - 76 грн;

электромобиль на публичной AC-станции - 333 грн;

электромобиль на быстрой DC-станции - 403 грн;

автомобиль с ГБО - 473 грн;

дизельный автомобиль - 489 грн;

бензиновый автомобиль - 567 грн.

Заметнее всего за месяц выросли расходы на дизельные автомобили — на 66 грн за 100 км. Для бензиновых машин подорожание составило 45 грн., для автомобилей с ГБО — 9 грн.

Зарядка электромобилей на публичных станциях тоже подорожала. Стоимость 100 км на AC-станциях выросла на 18 грн – до 333 грн, а на скоростных DC-станциях – также на 18 грн, до 403 грн.

Домашняя зарядка за месяц не подорожала: 100 км пробега стоят 76 грн по обычному тарифу и 38 грн по ночному.

Рост расходов на автомобили с двигателями внутреннего сгорания связан с повышением цен на топливо в конце июля. По данным исследования, дизельное топливо подорожало примерно до 89 грн. за литр, бензин А-95 — до 81 грн. за литр.

С 1 августа может возрасти и стоимость зарядки на публичных электрозарядных станциях. Тариф на передачу электроэнергии увеличивается на 25% - до 928,45 грн за МВтч без НДС.

По оценке Института исследований авторынка, это может прибавить к тарифам зарядных станций около 0,5–1 грн за кВтч. Для электромобиля, использованного в расчете, дополнительные расходы составят примерно 9–18 грн на 100 км.

В первом полугодии 2026 года кроссоверы сформировали 80% украинского рынка новых легковых автомобилей. За шесть месяцев украинцы приобрели 26,6 тысяч новых SUV, а гибридные и электрические модели вместе уже заняли 41,6% этого сегмента.