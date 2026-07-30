Прибыль Samsung достигла рекордных $60,9 млрд по итогам второго квартала

Южнокорейская компания Samsung Electronics зафиксировала рекордные показатели консолидированного дохода и операционной прибыли по итогам второго квартала 2026 года. Стремительному финансовому росту способствовал высокий спрос на микросхемы памяти для серверов искусственного интеллекта и общее повышение цен на полупроводниковом рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на финансовый отчет компании.

В апреле-июне 2026 года производитель достиг следующих результатов:

Консолидированная выручка: 171,5 трлн корейских вон (приблизительно $116,7 млрд), что на 28% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Операционная прибыль: 89,5 трлн вон (около $60,9 млрд) — новый исторический максимум для одного квартала.

Прибыль на акцию (EPS): выросла на 52% — до 10 849 вон (около $7,4) как для обычных, так и для привилегированных акций.

Основным драйвером роста стало полупроводниковое подразделение. Выручка этого направления увеличилась на 56% по сравнению с первым кварталом и достигла 127,5 трлн вон ($86,7 млрд), а операционная прибыль составила 89,2 трлн вон ($60,7 млрд). В то же время подразделение потребительской электроники и мобильных устройств зафиксировало снижение продаж на 9% в квартальном исчислении.

Как отметили в компании, рекордные результаты удалось достичь благодаря своевременному удовлетворению спроса на решения для искусственного интеллекта в условиях ограниченных производственных мощностей.

Долгосрочный прогноз S&P

По оценкам рейтингового агентства S&P, высокий спрос на микросхемы памяти будет сохраняться, по меньшей мере, до 2028 года из-за структурного дефицита предложения.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост показателей компании:

Выручка: в 2026 году может достичь 683 трлн вон ($461 млрд), а в 2027 году — 821 трлн вон ($558,5 млрд).

EBITDA: увеличится с ~91 трлн вон ($61,9 млрд) в 2025 году до 393 трлн вон ($267,3 млрд) в 2026-м и 502 трлн вон ($341,5 млрд) в 2027 году.

Рост будет подкрепляться увеличением доли компании на рынке чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и в сфере контрактного производства полупроводников.

Напомним, прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз на фоне развития искусственного интеллекта, а операционная прибыль полупроводникового подразделения достигла 89,2 триллиона вон ($62 млрд). Этот результат существенно превысил средние прогнозы аналитиков, ожидавших показатель на уровне 79,3 триллиона вон ($55,1 млрд).