Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра "Оберег": что изменится

Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Документ определяет, как данные попадают в систему, как их обновлять, проверять, а при необходимости – исправлять.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сведения в реестр "Оберег" вносят в течение пяти рабочих дней после их поступления. Процесс происходит двумя путями:

автоматически посредством электронного обмена с другими государственными системами, реестрами и базами данных;

вручную на основании информации от самого лица, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, ТЦК и СП или воинских частей.

Обновление, проверка и исправление данных

Актуализация сведений в системе "Оберіг" осуществляется в автоматическом режиме или уполномоченными работниками. Любые данные, предоставленные личностью, проходят обязательную проверку и сопоставление с уже имеющейся информацией в Реестре.

Уточнение или исправление недостоверной информации в реестре "Оберег" возможно в автоматическом режиме или по обращению гражданина. Для корректировки данных подается заявление в орган ведения Реестра, где человек состоит на военном учете.

Если ошибочные данные внесены другим органом, то обращаться необходимо непосредственно к нему. Если ошибка поступила из другой государственной системы, ее исправляют на основании уточненной информации соответствующего госоргана.

Способы проверки информации

Узнать информацию о себе в реестре "Оберег" можно бесплатно тремя способами:

через приложение "Резерв+";

через Единый государственный вебпортал электронных услуг (при наличии технической возможности);

путем подачи письменного запроса в районный или городской ТЦК и СП по месту нахождения на учете.

Справочно

"Оберіг" – это единственный государственный электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, являющийся цифровой основой военного учета в Украине. Система взаимодействует с другими государственными регистрами и информационными системами. Это позволяет автоматически проверять и подтягивать некоторые данные без дополнительных справок, бумажных извлечений и повторных обращений человека.

Ранее сообщалось, что ряд обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь они создаются исключительно в электронном формате