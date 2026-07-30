Предприниматель потерял до $300 тысяч из-за ковида, возобновил бизнес и пошел воевать

Киевский предприниматель Богдан Андриенко с позывным "Бар" потерял около $200-300 тыс. во время пандемии COVID-19, но сумел сохранить часть бизнеса. После начала полномасштабного вторжения он продал свою долю, обеспечил семью финансовой подушкой и пошел в армию. Об этом Андриенко рассказал в интервью Delo.ua.

Ковид закрыл около 30% магазинов

До войны предприниматель развивал сеть партнерских магазинов мобильных операторов. На пике под его непосредственным управлением находились семь торговых точек в Киеве и других городах Украины.

Открытие одного магазина в небольшом городе обошлось примерно в $20–25 тыс. Кроме розничной торговли, Андриенко вместе с партнерами запускал кофейные точки, СТО, автомойку, бар и занимался оптовыми закупками.

Во время пандемии клиентский поток резко сократился, в то время как расходы на аренду, зарплаты и содержание магазинов остались. Приблизительно за полгода пришлось закрыть около 30% торговых точек.

Особенно сильно пострадали магазины в больших городах и локации, зависящие от туристического и транзитного потока. Одну из точек команда открыла прямо перед пандемией, вложив около $25–30 тыс., но магазин не успел сформировать клиентскую базу.

"Если оценивать весь этот период, компания суммарно потеряла около $200–300 тыс.", — рассказал Андриенко.

После начала вторжения продал долю в бизнесе

Финансовая подушка позволила компании пережить сложный период пандемии и сохранить наиболее рентабельные магазины. Однако после 24 февраля 2022 Андриенко решил отойти от предпринимательства.

Он вывез семью из Киева, вернулся в столицу и отправился воевать. Управление бизнесом передал партнерам, а свою долю продал, чтобы оставить близким финансовый резерв.

Начинал службу солдатом и штурмовиком, а ныне занимает должность заместителя командира батальона.

После войны планирует вернуться к предпринимательству

После завершения активной фазы войны Андриенко планирует снова заниматься бизнесом. Среди возможных направлений он называет логистику и посреднические перевозки.

По его словам, военный опыт может быть полезен в предпринимательстве, поскольку учит работать с системами, людьми, ресурсами и рисками.

В то же время, ветеранам нужны не только деньги или гранты, но и время на восстановление, социализация и понятные программы возвращения к гражданской жизни.

Напомним, почему ветераны должны стать основой восстановления Украины.