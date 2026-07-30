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От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт

Военный и предприниматель Богдан "Бар" Андриенко, военный 3-го Армейского корпуса
Военный и предприниматель Богдан "Бар" Андриенко. Коллаж Delo.ua

Богдан Андриенко с позывным "Бар" родом из Киева. До полномасштабной войны он получил образование в логистике, автомобильной сфере и юриспруденции, строил бизнес в розничной торговле, открывал кофейные точки, СТО и бар, а также работал кризисным менеджером для различных компаний. После начала большой войны Андриенко продал долю в бизнесе, снабдил семью финансовой подушкой и пошел воевать.

В интервью Delo.ua 33-летний военный Богдан Андриенко рассказал, как создавал бизнес с друзьями, что с ним сделали ковод и война, почему ветеранам нужна не только финансовая поддержка, но и нормальная социализация, и почему после фронта он снова думает о предпринимательстве.

Как у вас появился первый управленческий и предпринимательский опыт? Это был осознанный путь к бизнесу или, скорее, необходимость зарабатывать во время учебы?

— Вообще в моем детстве финансовая ситуация в семье была не самой лучшей: мама работала медсестрой, отец служил в силовых структурах. Поэтому во время учебы я подрабатывал  на СТО, официантом, в автосалоне, помощником адвоката, торговым представителем. Это были разные базовые работы, позволявшие одновременно учиться на дневной форме и зарабатывать.

Фото 2 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

Позже я работал продавцом, старшим продавцом, директором магазина, кризисным менеджером в одной сети, региональным директором в офисной сети. Так накопился опыт: как работает структура, как управлять людьми, как смотреть на процессы не только с позиции исполнителя, но и управления.

Первый бизнес: кофейни, магазины мобильных операторов и партнерство с друзьями

Как вы перешли от наемной работы к собственному бизнесу?

 В какой-то момент появились опыт и определенный капитал. Мы с несколькими друзьями собрались, скинулись деньгами и начали пробовать свои проекты. Это не были внешние инвесторы, скорее группа людей, которые доверяли друг другу и хотели что-то создать.

О каких суммах стартового капитала шла речь?

— Начиналось все относительно с небольших сумм. В общей сложности это могло быть около 20 тыс. долларов: кто-то вкладывал по $5–7 тыс., кто-то брал на себя поиск помещения, ремонт, организацию процесса. Сначала все делали сами, а потом уже появились наемные работники. В пиковые моменты команда могла доходить примерно до 40 человек.

Какой бизнес был первым?

 Первый был неудачным  кофейные точки. Это было примерно в 2014-2015 годах, когда в Киеве был бум на такие форматы. Мы попробовали, но быстро поняли, что там сложно заработать значительные деньги: нужно продавать очень много кофе и сопутствующих товаров, а конкуренция была высокой.

Какое направление у вас сработало лучше всего?

— Самая стабильная стала розничная сеть партнерских магазинов мобильных операторов. Это были точки продаж и обслуживания клиентов операторов связи. Не франшиза в классическом понимании, а партнерские соглашения: ты заключаешь контракт с большим брендом, открываешь точку, продаешь товары и получаешь доход от обслуживания клиентов.

Фото 3 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

На пике сколько у вас было таких магазинов?

— В моем управлении на пике было семь магазинов. Это был не только Киев, но и другие города Украины. В Киеве рынок был перенасыщен, а в малых городах с населением примерно от 30 до 100 тыс. человек часто была свободная ниша. Там более низкая аренда, меньшие зарплаты, более простой ассортимент, но нужно решать логистику.

Сколько стоило открыть один магазин?

— Все зависело от города, формата и локации. В небольшом городе открытие магазина могло стоить около $20–25 тыс. В Киеве это могло быть в разы дороже — из-за аренды, ремонта, большего требования к ассортименту и оборудованию. Основные расходы  ремонт, мебель, техника, сигнализация для товара, стартовая закупка, персонал.

Параллельно мы пробовали разные вещи. Были пробы с СТО в Броварах, автомойкой, небольшим баром. Бар был скорее для души — камерное место примерно на 30 посадочных мест без большой кухни. Он работал почти в ноль или с небольшой маржой.

Также были оптовая торговля, партнерские закупки товаров из Китая, Индии, Пакистана. Мы старались строить закрытый цикл: закупка, своя точка, дальнейшая реализация.

Вы делали бизнес с друзьями. Многие говорят, что с друзьями бизнес лучше не начинать. Какой у вас опыт?

— У меня опыт скорее положительный. Мы могли сесть, поговорить и решить вопрос. Конечно, в партнерстве всегда есть зависимость от других людей. Кто активнее, кто пассивнее, у кого постоянно есть причины что-то не делать. Но в общем-то у нас не было историй, когда кто-то кого-то подставлял. Каждый закрывал свое направление работы.

Ковид как первый большой удар по бизнесу

Как ковид повлиял на ваш бизнес? Это был просто временный спад или реально изменивший сеть удар?

— На пике у меня было семь магазинов, к которым я имел прямое отношение, но сама сеть была больше, потому что существовали партнерские договоренности с разными торговыми марками. Это были сервисные и розничные точки, связанные с мобильными операторами, фактически со всеми тремя основными операторами, работающими в Украине.

Ковид очень сильно ударил по такому бизнесу. Даже если магазин формально работает, поток клиентов падает, а расходы остаются: аренда, зарплаты 3-4 работникам, содержание точки. Ты не можешь пол года держать магазин, не приносящий дохода, но ежемесячно нуждающийся в десятках тысяч гривен расходов. Потому часть точек пришлось закрывать. Примерно за полгода закрылось около 30% магазинов.

Фото 4 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

У меня был показательный случай: буквально перед пандемией мы открыли новую точку, вложили в нее примерно $25–30 тыс., а затем начались ограничения. Магазин есть, ремонт сделан, оборудование закуплено, но он фактически не работает и не успевает набрать клиентскую базу.

Наиболее сильно пострадали точки в крупных городах и зависевшие от туристического или транзитного потока — например, возле автовокзалов или аэропортов. Когда остановились перелеты и поездки, эти локации фактически потеряли клиентов. Периферические магазины в меньших городах пережили этот период немного легче.

Мы пытались удержать наиболее рентабельные точки, переждать и адаптироваться. Интернет-магазин у нас был, но он не был достаточно развит, скорее существовал как дополнительный канал продаж. Если оценивать весь этот период, компания суммарно потеряла около $200–300 тыс.

У вас была финансовая подушка?

— Мы ежемесячно откладывали деньги, и именно это позволило сразу не упасть. Но подушка быстро съедалась арендой, зарплатами и операционными расходами. Часть магазинов мы поддерживали, потому что понимали: нужно просто пережить момент, а потом возвращаться к нормальному потоку.

Ковид  это форс-мажор, как падение метеорита на магазин. Но он показал, что нужна диверсификация, нужна подушка безопасности и нужно иметь альтернативные каналы продаж.

Полномасштабная война: бизнес пришлось резать одномоментно

Что случилось с бизнесом после начала полномасштабной войны?

 Когда началась большая война, у меня в голове все обрубалось в один момент. Я вывез семью из Киева туда, где было безопаснее, вернулся и пошел воевать. Бизнес пришлось передать в управление другим людям, а часть продать, чтобы обеспечить семью финансовой подушкой.

Фото 5 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

До полномасштабной войны у вас был военный опыт?

— Был минимальный: стрельбище, базовое обращение с оружием, немного медицины. Все остальное уже доучивали на месте.

Кем вы служили поначалу?

 Я пришел солдатом и был штурмовиком. Участвовал в штурмовых операциях. Сейчас уже не штурмовик, занимаю другую должность  я заместитель командира батальона.

Если говорить о Третьей штурмовой, то я воевал на Бахмутском направлении, в Авдеевке, Андреевке, там прошел разные посадки и лесополосы рядом. Потом было Луганское направление, сейчас снова Донецкое.

Как война изменила вас как человека и бизнесмена?

 Она полностью изменила мой быт и жизнедеятельность. У меня осталась финансовая подушка из прошлой жизни, и это позволяет мне заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. В армии тоже есть зарплата, но подход к жизни очень изменился.

Вы полностью вышли из бизнеса?

 Практически да. У меня там почти ничего не осталось, и почти ничего уже не связывает. С частью людей исчезло желание поддерживать связь из-за разного отношения к войне. Кто-то решил действовать так, как я, а кто-то нет. Через четыре года этот раскол в обществе очень чувствуется.

Планы после войны: логистика, новый бизнес и точка отскока

Когда горячая фаза войны завершится, вы видите себя в армии или вернетесь в предпринимательство?

— Думаю, буду создавать что-нибудь новое и возвращаться в предпринимательство. Есть идеи по логистической компании, которая занималась бы посредническими перевозками. Есть определенные разработки, но сейчас на это нет времени. И я понимаю, что это поле уже сильно занято крупными игроками, потому туда будет непросто зайти.

Что нужно военному, который после фронта хочет начать бизнес?

 Нужна система. В армии без системы и алгоритмов тоже ничего не работает. В бизнесе так же нужно структурировать процесс, понимать рынок, искать единомышленников и пробовать. Без проб ничего не будет. И, конечно, нужны деньги. Даже сейчас я системно откладываю финансы на подушку безопасности и будущую точку отскока.

Ветераны, бизнес и проблема возвращения в гражданскую жизнь

Вы общаетесь со многими военными. С какими трудностями они сталкиваются, когда думают о возвращении в бизнес или гражданскую работу?

— Я могу говорить только субъективно по своему опыту. Но проблема не только в бизнесе. За годы войны люди полностью изменяют режим жизни. Для кого-то это уже четыре года  огромный кусок жизни. Есть ребята, пришедшие в 18–19 лет, и их взросление фактически произошло в армии. После этого потребности гражданского человека и человека из военной среды сильно разнятся.

Фото 6 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

Нужны не только деньги или гранты. Нужна нормальная социализация ветеранов в обществе. Я знаю, что на базе 3-го Армейского корпуса есть ветеранский корпус, патронатные службы, общественные организации, занимающиеся этим. Такие проекты следует поддерживать: трудоустройство, ветеранский бизнес, соревнование, развитие, гранты. Важно, чтобы ветераны не становились отдельной социальной группой, отделенной от других людей.

Должно ли государство, по вашему мнению, поддерживать ветеранский бизнес отдельными инструментами?

 Да. Должны быть точки, объединяющие людей и должна быть поддержка государства. На мой взгляд, для ветеранов нужны более широкие грантовые программы, возможно, налоговые льготы, программы трудоустройства и поддержки бизнеса. В США, например, существуют ветеранские сообщества и агломерации, объединяющие людей вокруг определенной культуры или деятельности. Нам тоже нужны подобные объединительные точки.

Военный опыт как основа для предпринимательства

Есть ли в вашей среде военные, которые уже создают бизнес или готовятся к этому?

— Есть люди, у которых есть определенные наработки, и пытаются развивать свои истории. Но быть военным и параллельно полноценно заниматься бизнесом очень сложно. На это нужно время, а на фронте его просто нет. Поэтому это больше касается ветеранской истории, когда человек уже вернулся или имеет возможность заниматься этим системно.

Может ли военный опыт помочь в бизнесе?

 Может. В армии ты учишься работать с системами, алгоритмами, ответственностью, людьми, ресурсами и рисками. В бизнесе это тоже нужно. Но после фронта человеку нужна не только идея, но и время восстановления, нормальная среда и понятная поддержка.

Фото 7 — От бизнеса до 3-го Армейского корпуса: как Богдан Андриенко пережил потери и планирует новый старт
Фото с личной Instagram-страницы Богдана Андриенко

Если коротко сформулировать вашу предпринимательскую философию — какова она?

 Пробовать. Искать людей, с которыми удобно работать. Изучать рынок. Иметь подушку безопасности. Не бояться начинать с малого. У меня многое не получалось, но то, что сработало, появилось именно из-за попыток.