ArcelorMittal нарастил выручку до $32,2 млрд, но чистая прибыль сократилась вдвое

ArcelorMittal в первом полугодии 2026 года увеличил выручку на 4,9% — до $32,2 млрд, а EBITDA — на 8,8%, до $3,74 млрд. Это не означает, что компания заработала $3,74 млрд чистой прибыли. После процентов, налогов, амортизации и других расходов чистая прибыль была значительно ниже — $1,26 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на финансовую отчетность и презентацию ArcelorMittal за второй квартал и первое полугодие 2026 года.

В то же время чистая прибыль группы сократилась более чем вдвое - с $2,6 млрд до $1,26 млрд, а производство стали уменьшилось на 5,5%.

Рост выручки произошел, прежде всего, благодаря повышению средней цены продажи стали на 10,2%, в то время как объемы отгрузки сократились. EBITDA выросла с $3,44 млрд до $3,74 млрд, в том числе благодаря лучшим результатам в Европе, Северной Америке, Индии и совместных предприятиях.

Основные показатели ArcelorMittal за январь-июнь 2026 года:

выручка — $32,22 млрд против $30,72 млрд годом ранее;

EBITDA - $3,74 млрд против $3,44 млрд;

чистая прибыль - $1,26 млрд против $2,6 млрд;

операционная прибыль - $1,81 млрд против $2,76 млрд;

производство стали - 27,6 млн тонн против 29,2 млн тонн;

отгрузка стали - 26,2 млн тонн против 27,4 млн тонн;

производство железной руды - 26,4 млн тонн против 23,6 млн тонн.

Резкое падение чистой прибыли отчасти объясняется высокой базой сравнения. В первом полугодии 2025 года результаты содержали значительные разовые доходы, в частности, от приобретения 50% доли Nippon Steel у AM/NS Calvert.

Без учета таких статей скорректированная чистая прибыль за первое полугодие 2025 года составила $1,81 млрд. По сравнению с ней результат 2026 года ниже примерно на 30%. Компания также указывает на увеличение валютных потерь и процентных расходов.

Во втором квартале показатели улучшились по сравнению с первым. Выручка выросла на 8,4% - до $16,8 млрд, EBITDA - на 22,9%, до $2,06 млрд, а чистая прибыль - с $575 млн до $683 млн. Отгрузки стали увеличились с 12,8 млн до 13,4 млн тонн.

В то же время свободный денежный поток за шесть месяцев был отрицательным и составил $1,49 млрд. На капитальные инвестиции ArcelorMittal потратил $2,37 млрд, а вложения в оборотный капитал составили около $2 млрд.

К концу июня чистый долг группы вырос до $9,5 млрд против $7,93 млрд в начале года. Ликвидность составила $10,4 млрд, из которых $4,9 млрд приходилось на денежные средства, а $5,5 млрд – на доступные кредитные линии.

На 2026 год ArcelorMittal сохранил прогноз капитальных затрат в пределах $4,5–5 млрд, из которых $1,7–1,9 млрд должны составить стратегические инвестиции.

В то же время Украина отдельно упоминается в анализе новых импортных квот ЕС на сталь. По данным ArcelorMittal, в 2025 году Украина поставила в ЕС 1,309 млн. тонн горячекатаного проката, а расчетный объем новой квоты составляет около 580 тыс. тонн. Это примерно на 56% меньше объема импорта в прошлом году.