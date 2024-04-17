ArcelorMittal Construction инвестирует €40 млн и создаст более 100 рабочих мест в Киеве

ArcelorMittal Construction намерен создать в Украине современное производство для поддержки восстановительных работ в Украине. Для этого будут сделаны инвестиции в размере 40 миллионов евро, которые предполагают создание более 100 рабочих мест в Киеве.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Мировой лидер в области строительных решений ArcelorMittal Construction объявил о знаковых инвестициях в Украину, чтобы помочь восстановить страну после недавних конфликтов. Через свою дочернюю компанию ArcelorMittal Construction Germany компания планирует создать в Киеве современное производственное предприятие, специализирующееся на производстве современных профилей и изоляционных панелей с использованием экологически чистых материалов.

"Стремясь к устойчивому развитию и возрождению сообществ, инвестиции ArcelorMittal направлены не только на восстановление структур, но и на создание устойчивых сообществ и более светлое будущее для Украины", - говорится в сообщении.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в Киеве с компанией UkraineInvest.

Предлагаемые инвестиции включают в себя создание современного производственного предприятия, специализирующегося на производстве ограждающих конструкций зданий, таких как профили и изолированные сэндвич-панели, изготовленные из экологически чистой переработанной и восстанавливаемой стали XCarb.

"Эти инновационные строительные решения отвечают разнообразным потребностям фасадов и крыш промышленного, коммерческого, логистического и агропродовольственного секторов и направлены на оживление постконфликтного экономического и инфраструктурного ландшафта Украины", - говорится в сообщении компании.

В ближайшие годы ArcelorMittal планирует вложить 40 миллионов евро в новое предприятие, способствуя экономическому росту и созданию рабочих мест в Киевской области.

По словам и. о. исполнительного директора UkraineInvest Александра Мельниченка, команда UkraineInvest будет консультировать ArcelorMittal Construction по вопросам ведения бизнеса в Украине, будет способствовать коммуникации между представителями инвестора и государственными органами на всех уровнях, а также будет оказывать поддержку в решении проблем, с которыми инвестор может столкнуться во время ведения бизнеса в Украине.

Напомним, ArcelorMittal владеет также заводом в Кривом Роге, который недавно получил от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разрешение на строительство нового хвостохранилища для шламового хозяйства рудообогатительной фабрики.

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