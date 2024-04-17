ArcelorMittal Construction інвестує €40 млн і створить понад 100 робочих місць у Києві

ArcelorMittal Construction збирається створити в Україні сучасне виробництво для підтримки відновлювальних робіт в Україні. Для цього будуть зроблені інвестиції в розмірі 40 мільйонів євро, які передбачають створення понад 100 робочих місць у Києві.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Світовий лідер у галузі будівельних рішень ArcelorMittal Construction оголосив про знакові інвестиції в Україну, щоб допомогти відновити країну після недавніх конфліктів. Через свою дочірню компанію ArcelorMittal Construction Germany компанія планує створити у Києві сучасне виробниче підприємство, яке спеціалізується на виробництві сучасних профілів та ізоляційних панелей із використанням екологічно чистих матеріалів.

"Прагнучи до сталого розвитку та відродження спільнот, інвестиції ArcelorMittal спрямовані не лише на відновлення структур, а й на створення стійких спільнот та світліше майбутнє для України", - йдеться в повідомленні.

Меморандум про взаєморозуміння був підписаний в Києві з компанією UkraineInvest.

Пропоновані інвестиції включають створення сучасного виробничого підприємства, що спеціалізується на виробництві огороджувальних конструкцій будівель, таких як профілі та ізольовані сендвіч-панелі, виготовлені з екологічно чистої переробленої та відновлюваної сталі XCarb.

"Ці інноваційні будівельні рішення відповідають різноманітним потребам фасадів і дахів промислового, комерційного, логістичного та агропродовольчого секторів і спрямовані на пожвавлення постконфліктного економічного та інфраструктурного ландшафту України", - йдеться в повідомленні компанії.

У найближчі роки ArcelorMittal планує вкласти 40 мільйонів євро у нове підприємство, сприяючи економічному зростанню та створенню робочих місць у Київській області.

За словами в.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександра Мельниченко, команда UkraineInvest консультуватиме ArcelorMittal Construction з питань ведення бізнесу в Україні, сприятиме комунікації між представниками інвестора та державними органами на всіх рівнях, а також надаватиме підтримку у вирішенні проблем, з якими інвестор може зіткнутися під час ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, ArcelorMittal володіє також заводом у Кривому Розі, який нещодавно отримав від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України дозвіл на будівництво нового хвостосховища для шламового господарства рудозбагачувальної фабрики.

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