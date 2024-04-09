Уряд розширив можливості ЕКА для страхування інвестицій в Україні

Кабінет міністрів України затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня 2024 року, інформує Міністерство економіки.

"Збільшення інструментів страхування воєнно-політичних ризиків під час війни в Україні має сприяти залученню інвестицій в українську економіку вже зараз. Ухвалення урядової постанови направлено саме на це. Вона дозволить удосконалити правове регулювання переліку воєнних та політичних ризиків, умов і порядку страхування або перестрахування воєнних та політичних ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА", - пояснив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

За його словами, ЕКА зможе страхувати та перестраховувати від воєнних та/або політичних ризиків інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також – прямі інвестиції.

"Це забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків та посилення обороноздатності держави", - додав він.

Зокрема, цей механізм дозволить усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій ЕКА, в тому числі в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.

Що віднесли до воєнних ризиків

До воєнних ризиків віднесли наступні страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України:

воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

терористичні акти та/або диверсії;

окупація, анексія.

Що віднесли до політичних ризиків

До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики:

здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);

безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб'єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства;

невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб'єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов'язань;

введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;

неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.

Про Експортно-кредитне агентство

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Наприклад, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Нагадаємо, у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.

Фото: ua.depositphotos.com