Франція страхуватиме своїх інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Франція представила новий механізм страхування інвестицій в Україні. Державна страхова компанія Франції Bpifrance Assurance Export видасть поліси страхування для французьких компаній, які готові інвестувати в Україну та активно брати участь у її реконструкції, незалежно від закінчення війни.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, цей інвестиційний страховий механізм буде доступний для будь-якої компанії, яка діє відповідно до французького законодавства та вкладає довгострокові інвестиції за кордоном, будь то у нову чи існуючу компанію.

В Міністерстві зазначають, що кредитні установи, які надають банківські кредити іноземним філіям, також можуть скористатися цим страхуванням. Ця ініціатива спрямована на захист інвесторів та кредитних установ від ризиків, пов'язаних із збитками від пошкодження майна, невиплат, конфіскації, експропріації або політичного насильства. Страхування може покривати до 95% втрат активів інвестора або заборгованостей.

Крім цього, Франція продовжує переговори з іншими партнерами щодо підтримки української економіки та впровадження інноваційних фінансових інструментів для сприяння відновленню України.

"Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок", - зазначає перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше з подібною заявою виступила і Польща. Президент Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення дозволить польському державному страховику KUKE надавати допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

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