Польща страхуватиме своїх та іноземних інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення дозволить польському державному страховику KUKE надавати допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Окрім цього, новий польський закон надає можливість страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Це створює сприятливі умови для українських компаній, які мають намір розширювати свій бізнес у Польщі.

Такий підхід дозволяє їм отримати страховий захист на кращих умовах та забезпечити надійність своїх операцій на польському ринку.

Даний закон є основою програми по відбудові України за участі польського бізнесу.

Він включає страхування, що охоплює широкий спектр ризиків, включаючи захист польських компаній від можливих збитків, що можуть виникнути внаслідок несплати за поставлені товари чи надані послуги.

Крім того, це включає в себе перестрахування транспортного страхування та гарантійні послуги, які захищають банки, які надають акредитиви.

Ця ініціатива також надає підтримку польським компаніям у фінансуванні інвестиційних проєктів, які реалізовуються в Польщі з метою експорту в Україну і за її межами. Це стосується як існуючих інвестицій, так і нових проєктів з поглинання та придбання.

Крім того, ця програма спрямована на підтримку розвитку України, забезпечуючи фінансування інвестиційних проєктів, які втілюються польськими та іноземними підприємцями для користувачів з України, які можуть бути як приватними, так і державними інвесторами.

Нагадаємо, в Україні створять Трастовий фонд, який захистить капітальні інвестиції в умовах війни. У Мінекономіки сподіваються, що з допомогою міжнародних партнерів в короткостроковій перспективі вдасться запустити український ринок страхування.