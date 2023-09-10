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Польша будет страховать своих и иностранных инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Это решение позволит польскому государственному страховщику KUKE оказывать помощь частному бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Кроме того, новый польский закон дает возможность страхования польских филиалов иностранных предприятий на уровне с местными компаниями. Это создает благоприятные условия для украинских компаний, намеренных расширять свой бизнес в Польше.
Такой подход позволяет получить страховую защиту на лучших условиях и обеспечить надежность своих операций на польском рынке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Данный закон является основой программы по восстановлению Украины с участием польского бизнеса.
Он включает в себя страхование, охватывающее широкий спектр рисков, включая защиту польских компаний от возможных убытков, которые могут возникнуть вследствие неуплаты за поставленные товары или предоставленные услуги.
Кроме того, это включает в себя перестрахование транспортного страхования и гарантийные услуги, защищаемые банками, предоставляющими аккредитивы.
Эта инициатива также оказывает поддержку польским компаниям в финансировании инвестиционных проектов, реализуемых в Польше с целью экспорта в Украину и за ее пределами. Это касается как существующих инвестиций, так и новых проектов по поглощению и приобретению.
Кроме того, эта программа направлена на поддержку развития Украины, обеспечивая финансирование инвестиционных проектов, которые реализуются польскими и иностранными предпринимателями для пользователей из Украины, которые могут быть как частными, так и государственными инвесторами.
Напомним, в Украине будет создан Трастовой фонд, который защитит капитальные инвестиции в условиях войны. В Минэкономики надеются, что за счет международных партнеров в краткосрочной перспективе удастся запустить украинский рынок страхования.