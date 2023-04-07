В Украине создадут Трастовый фонд, который защитит капитальные инвестиции в условиях войны

Страхование инвестиций является невероятно важным фактором в процессе привлечения средств для восстановления Украины. В Минэкономики надеются, что за счет международных партнеров в краткосрочной перспективе удастся запустить украинский рынок страхования.

Кроме того, страхование военных рисков является мультипликационным инструментом и может нести в себе гораздо больше разных инструментов рынка капитала, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда, который мог бы повысить интерес международных финансовых институций вроде MIGA и DFC к страхованию инвестиционных проектов.

"Трастовой Фонд должен обеспечить перестраховой капитал. Мы рассчитываем получить 510 млн долларов в этом году, которые мы сможем умножить на два за счет эффекта мультипликатора и от привлечения частных капиталов. Большая часть этих средств потом пойдет на поддержку долгосрочных инвестиций", – рассказал Министр экономики Александр Грибан.

Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID "Реформирование финансового сектора" отметил, что Украине нужен специальный трастовый фонд, который будет привлекать средства и разделять риски кредиторов, инвесторов и страховщиков – как государственных, так и частных.

"Правительство Украины должно играть критически важную роль в определении инвестиционных приоритетов и создании открытого, конкурентного, прозрачного инвестиционного климата", – прокомментировал Бонд.

По его словам, такой фонд должен обеспечивать покрытие "первого риска" для привлечения частных перестраховщиков, осуществление страховых выплат при наступлении страховых случаев, связанных с войной, политическим насилием, негативным вмешательством Правительства, а также предоставление украинским инвесторам таких же опций защиты, что и иностранным.

Минэкономики надеются в краткосрочной перспективе запустить еще и украинский рынок страхования, в частности, в сотрудничестве с Национальным банком Украины.

Напомним, Правительство Германия предоставляет Украине инвестиции на общую сумму 221 миллион евро. Они распространяются на 11 проектов германских компаний.