Германия инвестирует в Украину более 200 млн. евро

Правительство Германия предоставляет Украине инвестиции на общую сумму 221 миллион евро (242 миллиона долларов). Они распространяются на 11 проектов немецких компаний в Украине.

Инвестиции касаются агросферы, производства стройматериалов и электроники, сообщает Reuters.

В министерстве экономики страны также сообщили о 21 заявке на получение дополнительных 48 миллионов евро инвестиций, начиная от производства энергии до сельского хозяйства и логистики.

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Министр экономики Роберт Хабек, также вице-канцлер Германии, посетил Украину в понедельник и вторник вместе с делегацией малого бизнеса.

Чтобы помочь восстановить пострадавшую войной страну, Хабек сказал немецким компаниям, что их капитал будет обеспечен государственными гарантиями, если они будут сейчас инвестировать в Украину.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает двигаться по пути к выполнению своего обязательства инвестировать 3 млрд евро в Украину до конца 2023 года. Так, в 2022 году объем инвестиций ЕБРР в Украине составил 1,7 млрд. евро, еще 200 млн. евро поступило от банков-партнеров.