Как эффективно инвестировать в Украину

Несмотря на военное положение в Украине, все больше отечественных и иностранных частных инвесторов ищут оптимальные механизмы инвестирования в Украину.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Ведь все понимают, что за победой последует время большого восстановления Украины – пора воплотить в жизнь самые смелые идеи и построить новые предприятия, которые будут генерировать прибыль на долгие годы, а значит, время инвестировать в привлекательные активы, в этом с радостью поможет ООО «КУА «ИНВЕСТ- ТАНДЕМ» .

Каждого потенциального инвестора интересуют 4 ключевых момента:

• Как завести инвестицию в Украину?

• Как контролировать сделанную инвестицию?

• Кто будет давать финансовые советы и управлять инвестицией?

• Какой механизм выхода из инвестиции и какие налоги придется уплатить?

Уже более 20 лет на территории Украины функционируют институты совместного инвестирования (ИСИ) – это инвестиционные фонды, деятельность которых направлена на привлечение средств от инвесторов и инвестирование их в различные активы с целью сохранения и приумножения средств инвесторов.

Различают корпоративные и паевые инвестиционные фонды. Но именно корпоративные инвестиционные фонды являются универсальным инструментом, позволяющим построить эффективную модель инвестирования в Украине и удовлетворить все ключевые потребности инвестора.

Почему именно КИФ? Давайте разбираться.

1) Четкий механизм привлечения инвестиции через КИФ. КИФ – это юридическое лицо. Создание КИФ предусматривает ряд действий, которые следует провести единовременно с целью регистрации выпуска ценных бумаг КИФ, который будет размещаться с целью привлечения инвестиции. Введение инвестиции происходит через приобретение инвестором ценных бумаг корпоративного фонда. Все эти процедуры четко урегулированы действующим законодательством Украины и контролируются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, что предотвращает возможные злоупотребления.

2) Корпоративный инвестиционный фонд дает возможность формирования инвестиционного портфеля под нужды частного инвестора и инвестировать в широкий спектр активов. Позволяет консолидировать прибыль от разных инвестиционных проектов.

3) Инвестиционные фонды в Украине не могут работать без КУА. Компания по управлению активами – это команда профессиональных специалистов, которые имеют специальные знания по вопросам управления активами, в совершенстве разбираются в создании и особенностях деятельности инвестиционных фондов.

Компания по управлению активами осуществляет полное сопровождение деятельности корпоративного фонда на основании договора об управлении активами, включающего не только подачу отчетности, предусмотренную законодательством Украины, но и консультирование инвесторов по поводу деятельности инвестиционных фондов.

Сотрудничество КИФ с профессиональной компанией по управлению активами экономит инвестору время, поскольку не возникает необходимости углубленного изучения особенностей деятельности инвестиционных фондов, все технические моменты по приобретению активов и инвестированию средств выполняет КУА.

4) Лишь корпоративный фонд дает инвестору рычаги контроля инвестиции. Создание наблюдательного совета в корпоративном фонде и введение ряда ограничений в деятельности компании по управлению активами является залогом 100% контроля инвестором деятельности корпоративного фонда.

5) Корпоративный фонд является оптимальным инструментом привлечения инвестиций, ведь его использование позволяет уменьшить налогообложение инвестиции. Согласно действующему налоговому законодательству Украины, доходы, полученные корпоративным фондом от средств инвесторов, не облагаются налогом .

6) Корпоративный фонд обеспечивает инвестору четкий и понятный механизм выхода из инвестиции.

Выход из инвестиции может происходить путем:

• продажи КИФ актива (доли, ценные бумаги и т.п.);

• продажи акций КИФ на вторичном рынке;

ликвидации КИФ.

7) Налогообложение доходов инвесторов КИФ возникает в момент выплаты дивидендов или при отчуждении ценных бумаг инвестором. Ставки обложения доходов инвесторов КИФ определяются Налоговым кодексом Украины для разных инвесторов (физическое лицо/юридическое лицо, резидент/нерезидент).

Итак, корпоративный инвестиционный фонд – это оптимальный инструмент для инвестирования в восстановление Украины. Но нужно учесть, что корпоративный фонд целесообразно употреблять частному инвестору, если сумма инвестиции превосходит 220 000 Евро. Управление активами КИФ следует доверять КУА, имеющей опыт работы и безупречную репутацию на рынках капитала.