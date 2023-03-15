Як ефективно інвестувати в Україну

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Не дивлячись на воєнний стан в Україні, все більше вітчизняних та іноземних приватних інвесторів шукають оптимальні механізми інвестування в Україну.

Адже всі розуміють, що за перемогою послідує час великої відбудови України – час втілити в життя найсміливіші ідеї та побудувати нові підприємства, що генеруватимуть прибуток на довгі роки, а отже час інвестувати в привабливі активи, в цьому з радістю допоможе ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ».

Тож спробуємо розібратися на що варто в першу чергу звернути увагу

Кожного потенційного інвестора цікавлять 4 ключові моменти:

• Як завести інвестицію в Україну?

• Як контролювати зроблену інвестицію?

• Хто надаватиме фінансові поради та управлятиме інвестицією?

• Який механізм виходу з інвестиції та які податки доведеться сплатити?

Вже більше 20 років на території України функціонують інститути спільного інвестування (ІСІ) це інвестиційні фонди, діяльність яких спрямована на залучення коштів від інвесторів та інвестування їх в різні активи, з метою збереження та примноження коштів інвесторів.

Розрізняють корпоративні та пайові інвестиційні фонди. Але саме корпоративні інвестиційні фонди є тим універсальним інструментом, що дозволяє побудувати ефективну модель інвестування в Україні та задовольнити всі ключові потреби інвестора.

Чому саме КІФ? Давайте розбиратись.

1) Чіткий механізм залучення інвестиції через КІФ. КІФ - це юридична особа. Створення КІФ передбачає ряд дій, які потрібно провести одноразово з метою реєстрації випуску цінних паперів КІФ, що розміщуватиметься з метою залучення інвестиції. Заведення інвестиції відбувається через придбання інвестором цінних паперів корпоративного фонду. Всі ці процедури чітко врегульовані чинним законодавством України, та контролюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що запобігає можливим зловживанням.

2) Корпоративний інвестиційний фонд дає можливість формування інвестиційного портфелю під потреби приватного інвестора та інвестувати в широкий спектр активів. Дозволяє консолідувати прибуток від різних інвестиційних проєктів.

3) Інвестиційні фонди в Україні не можуть функціонувати без КУА. Компанія по управлінню активами – це команда професійних фахівців, що мають спеціальні знання з питань управління активами, досконало знаються на створенні та особливостях діяльності інвестиційних фондів.

Компанія з управління активами здійснює повний супровід діяльності корпоративного фонду на підставі договору про управління активами, який включає не лише подачу звітності, що передбачена законодавством України, але й консультування інвесторів з приводу діяльності інвестиційних фондів.

Співпраця КІФ з професійною компанією з управління активами заощаджує інвестору час, оскільки не виникає необхідності поглибленого вивчення особливості діяльності інвестиційних фондів, всі технічні моменти щодо придбання активів та інвестування коштів виконує КУА.

4) Лише корпоративний фонд дає інвестору важелі контролю інвестиції. Створення Наглядової ради в корпоративному фонді та запровадження ряду обмежень в діяльності компанії з управління активами є запорукою 100% контролю інвестором діяльності корпоративного фонду.

5) Корпоративний фонд є оптимальним інструментом залучення інвестицій, адже його використання дає можливість зменшити оподаткування інвестиції. Відповідно до чинного податкового законодавства України, доходи, отримані корпоративним фондом від коштів інвесторів, не оподатковуються.

6) Корпоративний фонд забезпечує інвестору чіткий та зрозумілий механізм виходу з інвестиції.

Вихід з інвестиції може відбуватись шляхом:

• продажу КІФ активу (частки, цінних паперів тощо);

• продажу акцій КІФ на вторинному ринку;

• ліквідації КІФ.

7) Оподаткування доходів інвесторів КІФ виникає в момент виплати дивідендів або під час відчуження цінних паперів інвестором. Ставки оподаткування доходів інвесторів КІФ визначаються Податковим кодексом України для різних інвесторів (фізична особа/юридична особа, резидент/нерезидент).

Отже, корпоративний інвестиційний фонд – це оптимальний інструмент для інвестування у відновлення України. Але необхідно враховувати, що корпоративний фонд доцільно використовувати приватному інвестору, якщо сума інвестиції перевищує 220 000 Євро. Управління активами КІФ слід довіряти КУА, яка має досвід роботи та бездоганну репутацію на ринках капіталу.