Німеччина інвестує в Україну понад 200 млн євро

Уряд Німеччина надає Українуі інвестиції на загальну суму 221 мільйон євро (242 мільйони доларів). Вони поширюються на 11 проектів в Україні німецьких компаній.

Інвестиції стосуються агросфери, виробництва будматеріалів та електроніки, повідомляє Reuters.

В міністерстві економіки країни також повідомили про 21 заявку на отримання додаткових 48 мільйонів євро інвестицій, починаючи від виробництва енергії до сільського господарства та логістики.

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Міністр економіки Роберт Хабек, який також є віце-канцлером Німеччини, відвідав Україну в понеділок і вівторок разом із делегацією малого бізнесу.

Щоб допомогти відновити постраждалу війною країну, Хабек сказав німецьким компаніям, що їхній капітал буде забезпечений державними гарантіями, якщо вони зараз інвестуватимуть в Україну.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжує рухатися на шляху до виконання свого зобов’язання інвестувати 3 млрд євро в Україну до кінця 2023 року. Так, у 2022 році обсяг інвестицій ЄБРР в Україні склав 1,7 млрд євро, ще 200 млн євро надійшло від банків-партнерів.