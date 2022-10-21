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Економіка
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ЄБРР інвестує в українську економіку до 3 млрд євро у 2022-2023 роках

ЄБРР інвестує в українську економіку до 3 млрд євро у 2022-2023 роках
Зеленський провів зустріч з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Фото: ОП

Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки. 

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Про це 21 жовтня у Twitter повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зустрілася з Зеленським, щоб висловити нашу солідарність і захоплення мужністю та стійкістю українців. Маючи понад 1 мільярд євро інвестицій цього року, ЄБРР фінансує реальний сектор економіки України в умовах російської агресії", – підкреслила вона.

В ОП додали, що глава держави зазначив, що візит очільниці ЄБРР є важливим сигналом підтримки України.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань унаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", – сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно від Європейського Союзу до України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги. Черговий транш спрямують на підтримку економічної стабільності України. 

До цього Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Крім того, Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні по 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць в 2023 році. США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні таку ж суму.

Автор:
Віта Молодан