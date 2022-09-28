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ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки України
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив свій прогноз відновлення економіки України до 8% з більш надійних 25%, передбачених у травні. Про це йдеться у звіті банку "Перспективи регіональної економіки".
Пояснюється, що в попередньому прогнозі очікувалися більш швидкі темпи проведення робіт з відновлення в різних сферах економіки.
"Знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України", — зазначили в банку.
ЄБРР продовжує очікувати скорочення економіки України на 30% у 2022 році. В звіті зазначається, що бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує лише близько 20 відсотків ВВП, але спустошення людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Економічна діяльність була серйозно порушена, навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з постачанням, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та відсутність відповідної робочої сили", — додали в ЄБРР.
У звіті також акцентується увага на прискоренні інфляції в Україні, що, зокрема, спричинено перебоями з поставками та стрімким дефіцитом бюджету.
Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.
Джерело фото: ua.depositphotos.com