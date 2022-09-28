Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив свій прогноз відновлення економіки України до 8% з більш надійних 25%, передбачених у травні. Про це йдеться у звіті банку "Перспективи регіональної економіки".

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Пояснюється, що в попередньому прогнозі очікувалися більш швидкі темпи проведення робіт з відновлення в різних сферах економіки.

"Знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України", — зазначили в банку.

ЄБРР продовжує очікувати скорочення економіки України на 30% у 2022 році. В звіті зазначається, що бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує лише близько 20 відсотків ВВП, але спустошення людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним.

"Економічна діяльність була серйозно порушена, навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з постачанням, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та відсутність відповідної робочої сили", — додали в ЄБРР.

У звіті також акцентується увага на прискоренні інфляції в Україні, що, зокрема, спричинено перебоями з поставками та стрімким дефіцитом бюджету.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.

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