ЕБРР снизил свой прогноз восстановления экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил свой прогноз обновления экономики Украины до 8% из более надежных 25%, предусмотренных в мае. Об этом говорится в отчете банка "Перспективы региональной экономики".

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Объясняется, что в предыдущем прогнозе ожидались более быстрые темпы проведения работ по обновлению в различных сферах экономики.

"Сниженный прогноз является признаком того, насколько неопределенность по отношению к будущему давит на экономические перспективы Украины", — отметили в банке.

ЕБРР продолжает ожидать сокращения экономики Украины на 30% в 2022 году. В отчете отмечается, что боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными, охватывая территорию, генерирующую лишь около 20% ВВП, но опустошение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным.

"Экономическая деятельность была серьезно нарушена, даже в регионах, где не было боевых действий, из-за проблем со снабжением, материально-технических проблем, финансовых трудностей и отсутствия соответствующей рабочей силы", — добавили в ЕБРР.

В отчете также акцентируется внимание на ускорении инфляции в Украине, что, в частности, вызвано перебоями с поставками и стремительным дефицитом бюджета.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, по итогам 2022 года инфляция превысит 30%, в следующем году показатель составит около 20%, до однознакового уровня инфляция замедлится только в 2024 году. При этом в 2022 году ВВП Украины неизбежно рухнет на 33-35%, его рост прогнозируется на 5,9% в 2023 году и на 4,9% в 2024 году.

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