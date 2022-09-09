Инфляция в Украине в августе ускорилась до 1,1%, в годовом исчислении - до 23,8%

Инфляция на потребительском рынке Украины в августе по сравнению с июлем составила 1,1%, с начала года – 19,5%, а по сравнению с августом 2021 года – 23,8%. Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 2,1%, а с начала года – 15,1%. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

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В частности, больше всего в августе выросли цены на яйца - сразу на 15,4%, хотя из-за прежнего снижения их годовой рост составил лишь 5,8%. Больше всего подешевели в августе овощи - на 13,9%, хотя в целом за последний год они в среднем, наоборот, подорожали в 2,12 раза.

Цены на сахар за предыдущий месяц выросли на 6,4% (за год – на 22,3%), на фрукты – на 4,8% (за год – на 28,4%), на рыбу – на 3,7% (за год – на 37%), на мясо – на 3% (за год – на 20,3%).

Относительно небольшим (8,9%) является годовой рост цен на подсолнечное масло (за последний месяц оно даже подешевело на 0,3%). На алкогольные напитки и табачные изделия цены выросли в августе на 1,2%, а по сравнению с августом 2021 года – на 20,9%.

Одежда же в Украине стала в прошлом месяце дешевле на 1,9% (за год - на 2,8%), а обувь - на 2,1% (за год - на 0,8%). Коммунальные услуги за год выросли в цене в среднем на 3,9%, но за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. Услуги же по содержанию жилья стали дороже на 23,7%, канализации – на 14,9%, водоснабжения – на 12%.

Горюче-смазочные материалы в августе подешевели на 3,9%, но за последний год выросли в цене на 68,1%, стоимость проезда в автотранспорте выросла соответственно на 1,2% и 36,3%. Железнодорожные же билеты подорожали за год всего на 9%.

Отметим, что в июле инфляция составила 0,7%, что стало наименьшим показателем с начала полномасштабной войны, однако в годовом исчислении ускорилась до 22,2%.

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