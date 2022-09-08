ВВП Украины во II квартале упал на 37% к прошлогоднему

Реальный валовой внутренний продукт Украины в апреле-июне 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с II кварталом 2021 года – на 37,2%. Об этом свидетельствует оперативная оценка Государственной службы статистики.

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В свою очередь, в Министерстве экономики отмечают, что этот показатель оказался несколько оптимистичнее его прогнозной оценки в 40,6%. При этом за август, по данным министерства, показатель ВВП снизился к прошлогоднему ориентировочно на 35%, то есть наблюдается некоторое замедление темпов падения ВВП.

В целом Минэкономики прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 33,2%. В ведомстве говорят, что такой прогноз базируется на тенденциях, которые наблюдались во втором квартале и августе этого года.

В частности, на макропоказатели августа положительно повлияли частичная разблокировка зернового экспорта из портов Одесской области в страны ЕС, а также ускорение темпов и объемов сбора зерновых на подконтрольной Украине территории. По состоянию на конец августа было собрано 25,3 миллиона тонн урожая.

Наблюдается и улучшение ожиданий бизнеса по поводу перспектив своей экономической деятельности: индекс ожиданий деловой активности в августе составил 44,1 против 43,6 в июле.

Кроме того, налаживание логистических цепей импорта нефтепродуктов и диверсификация поставщиков стабилизировали цены на топливо, что снизило инфляционное давление на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители и продовольствие.

В августе Украина также получила значительный объем международной помощи – 4,6 миллиарда долларов, в том числе 3 миллиарда грантовых средств от США через Всемирный банк. Это в обозримой перспективе позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и покрытие военных расходов и снижение бюджетного дефицита.

Также в ведомстве напоминают, что адаптироваться к реалиям войны и постепенно возобновлять работу предприятий помогает и реализация правительственных программ поддержки бизнеса - "Доступные кредиты 5-7-9", "еРабота" и "Релокация предприятий".

"Украина в сверхсложных условиях военного времени укрепляет экономику. В будущем темпы обновления будут зависеть от ситуации на фронте, масштабов и скорости получения донорской помощи, доступности портов для экспорта, возвращения украинцев из-за границы и роста производительности труда. Сегодня есть основания для сдержанного оптимизма", – отметила министр Юлия Свириденко.

По ее словам, при формировании государственного бюджета на 2023 год в ведомстве будут исходить из консервативного сценария развития событий, что позволит государству снизить бюджетные риски и в полной мере выполнить все свои обязательства перед гражданами.

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