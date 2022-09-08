ВВП України у II кварталі впав на 37% до минулорічного

Реальний валовий внутрішній продукт України у квітні-червні 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2%. Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики.

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В свою чергу, в Міністерстві економіки зазначають, що цей показник виявився дещо оптимістичнішим за його прогнозну оцінку в 40,6%. При цьому за серпень, за даними міністерства, показник ВВП знизився до минулорічного орієнтовно на 35%, тобто спостерігається певне сповільнення темпів падіння ВВП.

Загалом Мінекономіки прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%. У відомстві кажуть, що такий прогноз базується на тенденціях, що спостерігалися в другому кварталі та серпні поточного року.

Зокрема, на макропоказники серпня позитивно вплинули часткове розблокування зернового експорту з портів Одеської області до країн ЄС, а також пришвидшення темпів та обсягів збору зернових на підконтрольній Україні території. Станом на кінець серпня було зібрано 25,3 мільйона тонн урожаю.

Спостерігається і покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності: індекс очікувань ділової активності в серпні становив 44,1 проти 43,6 у липні.

Крім цього, налагодження логістичних ланцюгів імпорту нафтопродуктів та диверсифікація постачальників стабілізували ціни на пальне, що знизило інфляційний тиск на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії та продовольство.

В серпні Україна також отримала значний обсяг міжнародної допомоги – 4,6 мільярда доларів, у тому числі 3 мільярда грантових коштів від США через Світовий банк. Це в найближчій перспективі дозволить забезпечити макроекономічну стабільність та покриття воєнних витрат й зниження бюджетного дефіциту.

Також у відомстві нагадують, що адаптуватися до реалій війни та поступово відновлювати роботу підприємств допомагає і реалізація урядових програми підтримки бізнесу - "Доступні кредити 5-7-9", "єРобота" та "Релокація підприємств".

"Україна в надскладних умовах воєнного часу зміцнює економіку. В майбутньому темпи відновлення будуть залежати від ситуації на фронті, масштабів та швидкості отримання донорської допомоги, доступності портів для експорту, повернення українців з-за кордону та зростання продуктивності праці. Сьогодні є підстави для стриманого оптимізму", - зазначила міністр Юлія Свириденко.

За її словами, при формуванні державного бюджету на 2023 рік у відомстві будуть виходити з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики і в повній мірі виконати усі свої зобов’язання перед громадянами.

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