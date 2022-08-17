Купівельна спроможність гривні знизиться вдвічі до 2024 року — прогноз НБУ

З 2022 по 2024 роки купівельна спроможність гривні знизиться майже вдвічі — це позитивний прогноз, який реалізується, якщо Національному банку вдасться втілити в реальність задумані ініціативи та прийняти ряд рішень для підтримки економіки.

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Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко у колонці для LB.ua.

Зокрема, НБУ склав графік емісій: викуп ОВДП до кінця цього року в обсягах до 30 млрд грн на місяць, у 2023 році – обсяг емісії зменшується вдвічі, а в 2024 – вона припиняється взагалі.

"Ми маємо чітко усвідомлювати, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це суттєве скорочення, майже на 1/4, реальних наявних доходів громадян. При цьому, щоб не допустити більшої втрати доходів через інфляцію, ми були змушені витратити значну частину своїх резервів і суттєво підвищити процентну ставку", — зазначив Шевченко.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.

Для підтримки бізнеса та компенсації падіння ВВП український уряд анонсував запуск нової економічної стратегії. Кабмін розраховує на міжнарожні запозичення, гранти та інвестиції, але про пом'якшення податкового гніту мови, на жаль, поки що немає. Навпаки, все йде до того, що навіть ті пільги, які запровадила Верховна Рада на початку війни, скасують.

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