Власники єврооблігацій України погодилися на відстрочку виплат за ними на два роки

Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відстрочення виплат та строків погашення за ними на два роки. Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", йдеться у повідомленні українського Міністерства фінансів на Ірландській фондовій біржі.

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Зазначено, що термін дії запитів згоди закінчився о 17:00 9 серпня за нью-йоркським часом, і в сукупності Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу.

У відомстві при цьому вказують, що було виконано умову щодо згоди від власників щонайменше 50% кожного із 13 випусків єврооблігацій. Передбачено, що схвалені зміни щодо умов випусків єврооблігацій наберуть чинності 11 серпня.

Крім того, Мінфін у середу також остаточно повідомив і про отримання схвалення на відстрочку виплат на два роки та іншу зміну умов щодо ВВП-варрантів.

Нагадаємо, що Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення цих цінних паперів на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках "Великої сімки" та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність до призупинення Україною виплат за держборгом до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України щодо прострочення виплат по її єврооблігаціях та зміни умов щодо ВВП-варрантів.

За даними Мінфіну, всього на ринку зараз перебувають у обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю 17,26 мільярда доларів та 2,25 мільярда євро.

У строк до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски облігацій на загальну суму 3,017 мільярда доларів: 1 вересня 2022 року – на 912,35 мільйона, 1 вересня 2023 року – на 1355,23 мільйона та 1 лютого 2024 року – на 750 мільйонів доларів.

Виплати відсотків за цими та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці складуть з урахуванням поточних ставок близько 3 мільярдів доларів.

На кінець дня 9 серпня котирування єврооблігацій України складали: щодо паперів з погашенням у 2024-2033 роках – 17,1-19,5% від номіналу, з погашенням у 2023 році – 24,1%, а з погашенням 1 вересня 2022 року – 32,1%. ВВП-варанти котирувалися за курсом 26,6% від умовної вартості.

Крім того, Державне агентство автомобільних доріг, що розмістило у червні 2021 року під гарантії держави дебютні єврооблігації на 700 мільйонів доларів із погашенням у 2028 році під 6,25%, також повідомило на Лондонській фондовій біржі, що отримало згоду власників цих паперів на відстрочку виплат відсотків за ними та перенесення строку їх погашення на два роки.

Як вказує ІФ, на Франкфуртській фондовій біржі вранці 10 серпня єврооблігації "Укравтодору" котирувалися за ціною 15,9% від номіналу, що дещо нижче за котирування суверенних єврооблігацій України того ж року погашення (близько 19,5%).

У свою чергу, Національна енергетична компанія "Укренерго", яка розмістила в листопаді 2021 року під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на 825 мільйонів доларів з прибутковістю 6,875%, також повідомила про згоду власників цих паперів на відстрочення виплат відсотків за ними та перенесення терміну їх погашення на два роки. Як і за всіма згаданими вище облігаціями, зміни набудуть чинності 11 серпня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com