"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на два роки

НЕК "Укренерго" звернувся до інвесторів з проханням змінити умови випуску "зелених" облігацій сталого розвитку на суму $825 млн з прибутковістю 6,875%, а саме перенести термін погашення з листопаду 2026 року на цей же місяць 2028 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 28 липня повідомила пресслужба компанії.

Купонні виплати за єврооблігаціями, оплата яких здійснюється протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків, також пропонується перенести на 2028 рік. Якщо кредитори погодяться, то "Укренерго" обіцяє продовжити нарахування відсотків за ставкою купона на рівні 6,875% та ввести капіталізацію відстків.

Голова правління "Укренерго" Володимира Кудрицького зазначив, що цей крок суттєво допоможе НЕК забезпечити підтримку енергетичного сектору України за умов повномасштабної війни.

"У тісній координації з урядом України ми працюємо над тим, щоб сконцентрувати кошти на підготовку до опалювального сезону. І ми разом з урядом та іншими енергетичними компаніями об'єднаємо зусилля, щоб наступну, найважчу в історії України зиму всі мали світло у наших будинках", - додав він.

Уточнюємо, що, за даними Лондонській фондовій біржі, термін дії запиту на отримання згоди інвесторів закінчується о 17:00 за часом Нью-Йорка 9 серпня 2022, рішення оголосять 10 серпня.

Нагадаємо, раніше в презентації, підготовленій до організованого JPMorgan глобального колу з інвесторами було сказано, що Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від "Укренерго" та Укравтодора аналогічної пропозиції щодо їхнім єврооблігаціям, випущеним під гарантії держави.

При цьому, наприклад, НАК "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету міністрів дозвіл на здійснення такої виплати. Компанія має намір підготувати власникам єврооблігацій нову пропозицію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com