Кредитори відмовили "Нафтогазу" у відстроченні виплат за євробондами. Компанія готує нову пропозицію

Група "Нафтогаз" не отримала згоди від кредиторів на відстрочення виплат за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів. Погашення відсотків має відбутися 26 липня. Проте компанія також не отримала від Кабінету Міністрів дозволу здійснити таку виплату. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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З моменту запуску запиту згоди "Нафтогаз" проводить конструктивні обговорення з власниками облігацій. У світлі розпорядження Кабінету Міністрів №625 від 21 липня, що наказує "Нафтогазу" укласти нову угоду…на умовах, відмінних від умов, запропонованих у Запиті згоди, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без окремого затвердження Кабінетом Міністрів, ... "Нафтогаз" сформулює нову пропозицію", - йдеться у біржовому повідомленні "Нафтогазу".

"Нафтогаз" нагадує, що крайній термін прийому відповідей на його пропозицію від 11 до власників єврооблігацій на суму майже 1,5 млрд доларів відстрочить виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, добіг кінця 21 липня.

"На підставі електронних інструкцій з голосування та форм субдовіреності, отриманих до крайнього терміну голосування, очікується, що пропозиція не буде схвалена на зборах, які відбудуться щодо облігацій 2022 року, і очікується, що необхідний кворум не буде досягнутий на жодному із зборів, яке буде проведено за облігаціями 2024 та 2026 років", – сказано у повідомленні НАК.

Компанія також поінформувала, що уряд постановою від 21 липня заборонив без його попередньої згоди здійснювати платежі за єврооблігаціями-2022 та 2024, що припадають на 19 липня.

"Нафтогаз" подав додатковий запит на затвердження такого платежу 23 липня і очікує відповіді від Кабінету Міністрів, що не має зобов'язань відповідати протягом певного періоду"., – йдеться у повідомленні.

У ньому також наголошується, що відповідно до постанови уряду №691 від 17 червня пріоритетом "Нафтогазу" залишається накопичення природного газу в достатній кількості перед опалювальним сезоном 2022/23 року, що стало головною причиною пропозиції щодо відстрочення виплат.

Раніше "Нафтогаз" пояснював, що для виконання цього рішення йому необхідно імпортувати додатково 4 млрд. куб. м газу на суму близько $8 млрд.

Пільговий період щодо єврооблігацій "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів. НАК розраховував одержати згоду власників на відстрочку 26 липня – в останній день цього періоду.

Окрім "Нафтогазу", 20 липня з такою пропозицією про відстрочку на два роки всіх виплат за всіма 13 випусками єврооблігацій виступила Україна. На відміну від НАК, уряд запропонував власникам єврооблігацій продовжити на два роки термін обігу всіх паперів, а не лише 2022 року.

На сьогоднішній день на ринку в обігу знаходяться три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн. з прибутковістю 7 ,62.

Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з CCC до C.

12 липня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" попросила власників своїх єврооблігацій погодитись на відстрочку виплат за ними на два роки.

Згодом стало також відомо, що й Національна енергетична компанія "Укренерго" та Державне агентство автомобільних доріг збираються запропонувати кредиторам відстрочити отримання виплат за їхніми єврооблігаціями, випущеними під гарантії держави.