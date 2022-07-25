Кредиторы отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплат по евробондам. Компания готовит новое предложение

Группа “Нафтогаз” не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно состоятся 26 июля. Однако компания также не получила от Кабинета министров разрешение осуществить такую выплату. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.

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С" момента запуска запроса согласия "Нафтогаз" проводит конструктивные обсуждения с владельцами облигаций. В свете распоряжения Кабинета Министров №625 от 21 июля, предписывающего "Нафтогазу" заключить новое соглашение…на условиях, отличных от условий, предложенных в Запросе согласия, и ограничивает дальнейшие действия "Нафтогаза" без отдельного утверждения Кабинетом Министров, ... "Нафтогаз" сформулирует новое предложение", — говорится в биржевом сообщении "Нафтогаза".

"Нафтогаз" напоминает, что крайний срок приема ответов на его предложение от 11 до владельцев еврооблигаций на сумму почти 1,5 млрд долларов отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в частности отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн, подошел к концу 21 июля.

"На основании электронных инструкций по голосованию и формам субдоверенности, полученных до крайнего срока голосования, ожидается, что предложение не будет одобрено на собрании, которое состоится в отношении облигаций 2022 года, и ожидается, что необходимый кворум не будет достигнут ни на одном из собраний, которое будет проведены по облигациям 2024 и 2026 годов", – сказано в сообщении НАК.

Компания также проинформировала, что правительство постановлением от 21 июля запретило без его предварительного согласия осуществлять платежи по еврооблигациям-2022 и 2024, приходящимся на 19 июля.

"22 июля "Нафтогаз" направил запрос в Кабинет Министров об утверждении выплаты…, который не был удовлетворен. "Нафтогаз" подал дополнительный запрос на утверждение такого платежа 23 июля и ожидает ответа от Кабинета Министров, что не имеет обязательств отвечать в течение определенного периода ", – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в соответствии с постановлением правительства №691 от 17 июня приоритетом "Нафтогаза" остается накопление природного газа в достаточном количестве перед отопительным сезоном 2022/23 года, что явилось главной причиной предложения по отсрочке выплат.

Ранее "Нефтегаз" объяснял, что для выполнения этого решения ему необходимо импортировать дополнительно 4 млрд куб. м газа на сумму около $8 млрд.

Льготный период по еврооблигациям "Нафтогаза" составляет пять рабочих дней. НАК рассчитывал получить согласие владельцев на отсрочку 26 июля – в последний день этого периода.

Кроме "Нефтегаза", 20 июля с таким предложением об отсрочке на два года всех выплат по всем 13 выпускам еврооблигаций выступила Украина. В отличие от НАК, правительство предложило владельцам еврооблигаций продлить на два года срок обращения всех бумаг, а не только в 2022 году.

На сегодняшний день на рынке в обращении находятся три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза". Все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн. с доходностью 7,62.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".

12 июля Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" попросила держателей своих еврооблигаций согласиться на отсрочку выплат по ним на два года.

Впоследствии стало также известно, что и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и Государственное агентство автомобильных дорог собираются предложить кредиторам отсрочить получение выплат по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.