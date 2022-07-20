"Укрэнерго" и "Укравтодор" попросят отсрочить выплаты по своим еврооблигациям вслед за Украиной

Украина, предложившая держателям ее суверенных облигаций отсрочить все выплаты по ним на два года, ожидает от Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и Государственного агентства автомобильных дорог аналогичного предложения по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии государства.

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Как передает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в презентации, подготовленной к организованному J.P.Morgan глобальному коллу с инвесторами по поводу суверенного предложения. Отмечается, что эти госструктуры предпримут аналогичные действия "в ближайшем будущем".

"Укрэнерго" в ноябре прошлого года разместило дебютные "зеленые" еврооблигации со сроком 5 лет на сумму 825 миллионов долларов под 6,875% с выплатой процентов два раза в год. Деньги от их продажи пошли на оплату электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. В свою очередь, "Укравтодор" в июне 2021 года разместил дебютные еврооблигации на 700 миллионов долларов под 6,25%.

Напомним, что ранее в среду Украина официально предложила держателям своих еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и отодвинуть сроки погашения бумаг на два года, сохранив текущие ставки доходности.

При этом в Министерстве финансов заявили, что перед утверждением предложения об отсрочке выплат по еврооблигациям и изменении условий выпуска ВВП-варрантов Украина обсудила его с избранной группой их основных собственников и "получила четкие признаки поддержки" от них.

В свою очередь группа кредиторов Украины в составе Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США выступили с заявлением о поддержке такого решения и настоятельно рекомендовали держателям евробондов Украины принять предложение об отсрочке выплат по ним, а также пересмотреть условия по ВВП-варрантам.

Было отмечено, что международные партнеры Украины готовы обеспечить приостановку обслуживания госдолга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.