Украине отложили выплаты по еврооблигациям. Речь идет о миллиардах долларов

Иностранные кредиторы пошли на уступки Киеву и согласились отсрочить выплату долга и процентов по еврооблигациям, говорится в совместном заявлении официальной группы кредиторов Украины, находящейся в распоряжении агентства Reuters.

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В эту группу входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

Такое решение позволит временно сэкономить Украине около $3 млрд только на погашении самого долга (без учета процентов). Эти $3 млрд – именно та сумма, на которую в течение следующих двух лет Украина должна погасить три выпуска еврооблигаций (в начале сентября – уже $1,2 млрд).

Киев также должен заплатить проценты по ним и еще по 11 выпускам.

Украинское правительство просил об отсрочке по выплатам на два года. Группа кредиторов дала согласие на остановку обслуживания долга с 1 августа этого года до конца 2023 года, однако с правом продления еще на год.

Впрочем, важно, официальное заявление группы кредиторов еще не гарантирует, что все владельцы украинских госбумаг согласятся на отсрочку, но значительно повышает на это шансы. Группа кредиторов призвала каждого собственника принять предложение украинского Кабмина по отсрочке выплат.

При этом если какие-либо из владельцев облигаций не согласуют изменения, то долг по этим выпускам будет обслуживаться и погашаться в соответствии с условиями выпуска, то есть вовремя. Такое условие изначально прописал Кабмин в предложении к кредиторам.

Напомним, недавно НАК "Нафтогаз" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к владельцам этих бумаг почти на $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.