"Нафтогаз України" просить власників євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У світлі тривалих обставин, що впливають на Україну в результаті повномасштабного військового вторгнення РФ і його впливу на енергетичну безпеку України, що продовжується, емітент на запит позичальника ініціював справжній запит згоди, щоб полегшити збереження доступних коштів позичальником для підтримки стратегічних пріоритетів України", – йдеться у біржовому повідомленні компанії.

Зазначимо, на даний час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а в листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 18 липня 2022 року.

"Нафтогаз" пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив норматив відрахування прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік до державного бюджету з 95% до 30%, при цьому 65% прибутку Кабмін вирішив залишити компанії для закупівлі газу наступного опалювального сезону.