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Кабмин оставил часть своих девидендов "Нафтогазу" на закупку газа к следующему отопительному сезону
Кабинет министров снизил норматив отчисления прибыли “Нафтогаза” за 2021 год в государственный бюджет с 95% до 30%, при этом 65% прибыли Кабмин решил оставить компании для закупки газа на следующий отопительный сезон. Об этом говорится в распоряжении правительства №742 от 1 июля.
Согласно ему базовый норматив отчисления прибыли компании за 2021 год будет снижен с 95% до 30%.
Таким образом 30% прибыли"Нафтогаза" в размере 3,915 млрд гривен будет направлено в госбюджет. 65% прибыли компании за 2021 год в размере 8,483 млрд гривен оставят "Нафтогазу" на закупку газа на следующий отопительный сезон.
5% прибыли в размере 652,575 млн гривен было решено оставить компании в качестве резервного капитала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по результатам 2021 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль 12,1 млрд гривен.