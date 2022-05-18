В 2021 году "Нафтогаз" получил прибыль 12,1 млрд гривен

По результатам 2021 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль 12,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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“Государственные компании в нормальных условиях должны быть прибыльными. Учитывая масштаб Нафтогаза, такая прибыль не избыточна с учетом инвестированного капитала и его стоимости. При этом данные свидетельствуют, что "Нафтогаз" был бы прибыльным в 2021 году и без транзита газа. Это важное достижение. Напомню, в 2019 у Нафтогаза были рекордные прибыли, но этот результат был достигнут именно за счет транзита”, — цитирует пресс-служба председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко.

В сообщении сказано, что в 2021 году основная прибыль компании была получена за счет добычи. При этом в сообщении отмечается, что далеко не все сегменты деятельности "Нафтогаза" были прибыльными.

“В частности, убыточной была деятельность по импорту, торговле и поставке газа — через государственное регулирование, прежде всего через решение Регулятора (НКРЭКУ). Также убыточна была деятельность по хранению газа, частично также из-за решения Регулятора”, — отметил Витренко.

Согласно консолидированной отчетности компании чистый доход "Нафтогаза" в 2021 году составил 217.384 млрд гривен против показателя в 159,234 млрд гривен в 2020 году. При этом доход от реализации природного газа в 2021 году составил 136,889 млрд гривен против показателя в 75,171 млрд гривен в 2020 году.

Доход от реализации нефти и нефтепродуктов также увеличился - 35,919 млрд гривен в 2021, против 25,9 млрд гривен в 2020.

Выплаты рентной платы и других налогов(кроме налога на прибыль) в 2021 составили 57,272 млрд гривен, против показателя 25,924 млрд гривен в 2020 году.

Издержки на закупки природного газа в 2021 году составили 28,128 млрд гривен, против 16,706 млрд гривен в 2020. На закупки услуг по организации транзита газа было потречено 31,98 млрд гривен, против 44,858 млрд гривен.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил предыдущего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на этот пост Юрия Витренко.

За день до этого Кабмин уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Формальным поводом для увольнения Коболева стал убыток "Нафтогаза" за 2020 год. Такое кадровое решение правительства вызвало конфликт между Витренко и наблюдательным советом "Нафтогаза", который закончился увольнением всех независимых членов набсовета компании.

Напомним, также цены на газ начали стремительно расти с лета 2020 года. Российских газовый монополист "Газпром" планомерно осушал газохранилища в ЕС, таким образом создавая дефицит голубого топлива в Европе.

В Украине цена на газ в 2021 году выросла в 10 раз по сравнению с 2020 годом. Из-за этого правительству пришлось вводить льготы на продажу газа населению, а также бюджетным и религиозным организациям. Однако льготы не распространялись на бизнес из-за чего множество предприятий в Украине были вынуждены приостановить деятельность. В конце декабря правительство все же ввело льготные цены на газ для производителей продуктов социального значения.

За 9 месяцев 2021 года “Нафтогаз Украины” получил убыток в размере 4,37 млрд грн.