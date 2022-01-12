Газ все еще дорогой и дешеветь пока не собирается: что будет влиять на его цену в 2022 году

Конец 2021 года ознаменовался очередным снижением цены на газ. Так, 31 декабря после второго за год ценового ралли и нового исторического рекорда в 2272 доллара за тысячу кубометров цена опять упала ниже 1000 долларов. Если первое ценовое ралли Европа преодолела при помощи увеличения поставок из Норвегии, то второй раз пожар на энергетическом рынке гасили танкеры с LNG-газом из США. Однако в будущем цена газа будет зависеть от нескольких факторов, а не только от погоды.

Отопительный сезон в разгаре, спрос на газ высокий, и котировки на хабе TTF в первые недели 2022 года продолжали колебаться около отметки тысяча долларов за тысячу кубометров.

При этом российский газовый монополист "Газпром" уже третью неделю отказывается бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал — Европа" чем провоцирует продолжение энергетического кризиса в ЕС. Вполне вероятно, что в дальнейшем газовое противостояние будет продолжаться, поскольку Россия все еще не добилась запуска газопровода "Северный поток-2" на своих условиях, а ЕС не хочет давать добро на запуск газопровода, который не соответствует европейскому законодательству. В таких условиях не исключено, что в дальнейшем Россия будет продолжать давление, что может спровоцировать новые ралли и новые ценовые рекорды.

Динамика цен на газ на бирже ICE Futures в 2021 году

В первые дни 2022 года большое влияние на цены оказала погода. Оттепель во время новогодних праздников позволила снизить расход газа в европейских хранилищах. С 30 декабря по 2 января отбор газа из хранилищ был ниже, чем закачка, а за первые 8 дней 2022 года был в средним ниже, чем в аналогичные периоды за последние 5 лет. Это позволило увеличить запасы газа в европейских ПХГ до показателя 54,69% и несколько стабилизировать ситуацию в европейской энергетике.

По информации Центра Разумкова, в первый день нового года торговая сессия на TTF (сегмент сутки вперед) закрылась котировкой в ​​71,0 евро за МВт-час (860 долларов за тысячу кубов). Спотовая цена продержалась в этом коридоре до 4 января, а следующие три дня росла (ежедневно по 16%), и уже 7 января закрепилась на уровне 94,9 евро за МВт час (1150 долларов за тысячу кубометров).

На рост котировок кроме дефицита поставок трубопроводом, увеличения спроса и окончательной остановки проекта по разработке газового месторождения Cambo в Северном море повлияла неоднозначная дискуссия вокруг планов Европейской комиссии определить атомную и газовую промышленность как "зеленые" инвестиции.

Сейчас эти планы прорабатывает экспертная группа ЕС, которая должна до 12 января сформировать официальную позицию. После этого в течение двух недель может быть принята окончательная директива, которая, безусловно, будет сдерживать аномальный рост цен на природный газ.

Эксперт Центра Разумкова Максим Билявский считает, что именно это решение определит дальнейшие тренды на газовом рынке. При этом он уверен, что даже при наличии дискуссии газ имеет все шансы быть включённым в перечень "зеленых" энергоресурсов.

"Это решение будет привлекать новые инвестиции, а значит, ожидаемо увеличится количество газа по долгосрочным контрактам, и на этом фоне цена будет уменьшаться. Также на цену будет влиять увеличение объемов добычи газа в США, строительство новых терминалов и отгрузка на рынок ЕС. Вообще, США взяли курс на лидерство в поставках сжиженного газа в 2022 году. Они даже отказались поддерживать газопровод East Med", — говорит Билявский. При этом он сомневается в возможности нового ценового ралли, несмотря на то, что цены с нового года несколько подросли.

В Центре Разумкова отмечают, что при улучшении температурных условий прогноз фьючерсных цен на европейском газовом хабе TTF ухудшился: по сравнению с предыдущей неделей котировки выросли почти на 10%. Учитывая конъюнктуру на оптовом рынке, большинство стран ЕС пересматривают цены на газ для розничного сегмента, например, с 1 января в Болгарии они выросли на 30% и составили 67 евро за МВт час.

Прогнозы фьючерсов на хабе TTF. Данные Центра Разумкова

В свою очередь основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль отмечает, что ценовая ситуация 2022 года остается неопределенной, поскольку каких-либо реальных поставок газа в ЕС пока не наблюдается.

Эксперт считает, что хотя США и увеличили поставки газа в ЕС, добыча газа в Европе продолжает сокращаться. Да, напряжение на рынке уменьшилось, но цены кардинально не изменились.

"Цены снизились до паритета и ниже не будут опускаться. Иначе газ выкупят страны Азии", — говорит эксперт.

Конечно, цены может снизить теплая зима, но глобально остаются проблемы с поставками газа и балансом на газовом рынке. Также остается высоким потребление газа и спрос на него, и ожидать существенных изменений не приходится.

Также, по мнению эксперта, возможно и противоположное. Любое похолодание и любые перебои в поставках газа из традиционных источников будут влиять на стоимость газа в Европе. Таким образом, ожидать дешевого газа в ближайшее время неоткуда, а цены будут оставаться в лучшем случае такими же, как сейчас.

Также этом году важно понимать, как, из каких источников и по какой цене будет проходить закачка газа в Европу в 2022 году. Начиная с апреля нужно будет закачивать газ, и надо понимать, какой это будет газ и по каким ценам. Этого понимания пока нет, и поэтому вопрос цены на этот год остается открытым. Есть опасение, что в 2022 году, как и в 2021-м, будут проблемы с обеспечением газом в Европе. В прошлом году в конкурентную борьбу включилась Азия и забрала на себя потоки газа, и в этом году ситуация может повториться. Особенно если учесть растущую роль газа в условиях "зеленого" перехода.

"Мы видим тренд отхода от ядерной энергетики, закрытие угольной генерации, и, конечно, в таких условиях спрос на газ будет расти как на топливо "зеленого перехода". Вес газа в балансе энергетики растет, спрос на газ растет. Если такое решение будет принято, оно официально закрепит за газом роль топлива переходного периода. И в ближайшие 10 лет газ будет играть важную роль как сырье для генерации электроэнергии", — говорит Кобаль.

При этом власти в соседней Польше имеют довольно пессимистические прогнозы относительно ценовой ситуации на газовом рынке. Так, польское правительство готовится принять законопроект, которым будут заморожены цены для малообеспеченных потребителей и бюджетных учреждений. В правительстве считают, что цены останутся высокими не только в отопительном сезоне, но и в сезон закачки (весна-лето), а в осенне-зимний период 2022/2023 ценовые ралли продолжатся.

В свою очередь государственная компания PGNiG (аналог украинского "Нафтогаза") прогнозирует повышение цен на 77% в 2022 году.