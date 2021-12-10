За 9 месяцев "Нафтогаз" получил убыток 4,37 млрд грн

За 9 месяцев 2021 года Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” получила убыток в размере 4,37 млрд грн, что почти в 4 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Компания обнародовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Отмечается, что данная финансовая отчетность не проверена аудитом. Проверенная аудитом консолидированная отчетность по итогам 2021 года будет обнародована весной 2022 года.

В консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2021 года зафиксирован убыток в размере 4,37 млрд грн, что почти в 4 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. За 9 месяцев 2020 года ущерб составил 17,03 млрд грн.

Консолидированная финансовая отчетность включает результаты деятельности НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юридического лица и всех предприятий, контролируемых компанией.

Напомним, что в опубликованной ранее финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юридического лица зафиксирована чистая прибыль в сумме 9,78 млрд грн за 9 месяцев 2021 года. За соответствующий период предыдущего года убыток составил 18,65 млрд грн.

Чистый убыток в первом квартале 2021 года составил 10,15 млрд грн, а во втором квартале 2021 года, после смены руководителя компании, уже была чистая прибыль в сумме 8,5 млрд грн. За весь предыдущий год чистый убыток составил 19 млрд грн.

"Национальная компания была прибыльной в 2019 году, но если отнять доходы от деятельности по транзиту газа, за которую в компании тогда отвечал Юрий Витренко, который сейчас возглавляет компанию, то и в 2019 году "Нафтогаз" был бы убыточным. Юрий Витренко ушел из компании в начале 2020 года и вернулся уже в качестве руководителя 29 апреля 2021 года", — отметили в компании.

"Это показывает, что убыточность "Нафтогаза" является системной проблемой, которая до 2020 года скрывалась за успехами в деятельности по транзиту газа, включая успехи в Стокгольмском арбитраже. В 2020 году и в первом квартале 2021 года успехов такого масштаба уже не было, и поэтому ущерб уже нечем было перекрыть. Эту системную проблему убыточности национальной компании мы сейчас пытаемся решать", — подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Напомним, "Нафтогаз" отсудил у "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова 149 млн грн.