"Нафтогаз" отсудил у "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова 149 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области 3 ноября удовлетворил иск "Нафтогаза" к ООО "ДТЭК Востокэнерго" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 148,75 млн грн задолженности за газ, который был поставлен в сентябре 2019 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО "ДТЭК Востокэнерго" просило суд не удовлетворять иск "Нафтогаза", мотивируя свою позицию тем, что заключение спорного договора было "вынужденным шагом, предпринимаемым во избежание остановки работы ДТЭК Луганской ТЭС", ведь в июне 2019 года Россия заблокировала поставки угля на ДТЭК Луганской ТЭС, который использовался для производства электроэнергии.

В августе 2020 года Кабмин одобрил проект постановления об установлении специального тарифа на природный газ на ДТЭК Луганской ТЭС, однако окончательное решение принято не было.

В то же время "Нафтогаз" отмечал, что законодательство не обязывало "ДТЭК Востокэнерго" заключать договор поставки газа исключительно с "Нафтогазом", а, наоборот, закрепляет принцип свободного выбора поставщика природного газа.

То есть ответчик имел право и возможность заключить договор с любым поставщиком природного газа, а потому тезис "ДТЭК Востокэнерго", что заключение спорного договора было вынужденным шагом, по мнению госкомпании, является безосновательным.

По данным "Нафтогаза", на 16 марта 2021 г. задолженность ООО "ДТЭК Востокэнерго" перед ним составляла 706,8 млн грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" пытается решить проблемы в связи с соглашением о поставках газа компанией "ЙЕ Энергия", которую связывают с Дмитрием Фирташем.