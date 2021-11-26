Евробонды ДТЭК рухнули на 11% после заявления Зеленского о причастности Ахметова к госперевороту

В пятницу, 26 ноября, евробонды компании ДТЭК потеряли более 11% стоимости. Об этом свидетельствуют данные сервиса биржевых котировок Tradingview.com.

Падение стоимости евробондов ДТЭК произошло после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что близкое окружение и представители России пытаются втянуть собственника ДТЭК Рината Ахметова в подготовку государственного переворота.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — сказал президент.

По его словам, Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

Глава государств отметил, что речь в первую очередь идет о смене руководства страны, о выборах нового президента. Он считает, что некоторые люди пытаются втянуть Рината Ахметова в борьбу против действующего президента.

Причем Зеленский уточнил, что он "не верит в госперевороты".

Ранее "Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова и отказались ходить на эфиры программ, заявив, что "владелец намеренно превращает медиа в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

По мнению "слуг", в эфире "Украины" наблюдается системное и умышленное распространение фейков, манипуляции, публичные безосновательные оскорбления "тех, кто мешает олигарху" на фоне непредоставления права на ответ.

Ринат Ахметов с большим отрывом опережает по своему богатству всех остальных украинских бизнесменов, в том числе примерно вчетверо своих ближайших "преследователей".

В частности, журнал "Новое время" в рейтинге за 2021 год, опубликованном ноябре, поднял оценку состояния олигарха с прошлогодних 6,6 до 11,5 млрд долларов. В рейтинге издания Forbes.ua, опубликованном в начале мая, Ахметов имел "всего" 7,6 млрд долларов. Однако в сентябре журнал "Фокус" оценивал состояние Ахметова уже в 10,6 млрд долларов.