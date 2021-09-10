Самые богатые украинцы: Медведчук упал на шесть позиций, а в ТОП-10 ворвался айтишник

Самым богатым украинцем остается бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в $10,6 млрд. Самые дорогие активы бизнесмена — "Метинвест" и ДТЭК. При этом в 2020 году "Метинвест" отчитался о росте прибыли на 54% до $526 млн.

Об этом говорится в рейтинге "100 самых богатых людей Украины 2021" от издания Фокус.

Вторую строчку занимает народный депутат Вадим Новинский. В своей ежегодной декларации политик указал причастность к 104 компаниям, а капитал его оценивается в $2,54 млрд. Третьим самым богатым украинцем стал Виктор Пинчук, у которого $2,53 млрд. Однако журналисты говорят о его проблемах в 2020 году. Развивая свой трубопромышленный бизнес он продал банк "Кредит-Днепр", однако у компания "Интерпайп", которая производит бесшовные трубы и железнодорожные колеса, продажи трубной продукции упали за прошлый год на 21%, до 469,9 тысяч тонн.

В 2020 году нарастил свой капитал четвертый номер в рейтинге Константин Жеваго — в первую очередь благодаря Полтавскому ГОКу, которым управляет Ferrexpo. Последняя, по итогам 2020 года получила $635,29 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019-го, а выручка компании возросла на 12,8%, до $1,7 млрд. В целом же капитал Жеваго оценивают в $2,46 млрд.

Замыкает пятерку гражданин Великобритании Геннадий Боголюбов, владеющий в Украине металлургическими, горнодобывающими и нефтегазовыми активами. У него есть доля в Марганецком и Покровском ГОКах, а также 27,5% акций JKX Oil & Gas. Состояние его оценивается в $1,67 млрд. Шестым идет Игорь Коломойский ($1,67 млрд), седьмым — пятый президент Украины Петр Порошенко ($1,53 млрд)Ю а восьмым — супруги Александр и Галина Гереги. По данным системы YouControl, их компания "Эпицентр К" в 2020 году увеличила доход до 50,38 млрд грн, тогда как по итогам 2019-го он составлял 45,7 млрд грн.

Девятую строчку занял Влад Яценко, проживающий с 2010 года в Великобритании. Примечательно, что он первый представитель IT-сектора, ворвавшийся в клуб украинских долларовых миллиардеров. Совместно с россиянином Николаем Сторонским Яценко в 2015 году основал финансовый сервис Revolut и сейчас капитал украинца оценивается в $1,30 млрд. Десятым самым богатым украинцем считается Сергей Тигипко, которому принадлежат два крупных банка — "Таскомбанк" и "Универсалбанк" (на базе последнего работает monobank). Совокупно активы банков на начало 2021 года составили 61,5 млрд грн, что представляет почти 3% активов всей банковской системы, а состояние Тигипко оценивают в $976 млн.

Следом идет постоянно проживающий в Австрии Дмитрий Фирташ и его $890 млн. Против него, по решению президента Владимира Зеленского, введены санкции, а его активы заблокированы. Владелец компании "Нибулон" Алексея Вадатурского ($876 млн) попал на двенадцатую строчку рейтинга, а 13-ю занял Виктор Медведчук ($864 млн). Бизнес-империя последнего столкнулась с серьезными проблемами из-за санкций СНБО, которые ввели после расследования СБУ дела о финансировании терроризма. Для примера, в 2020 году в этом же рейтинге Медведчук занял седьмое место.

Под санкциями оказались телеканалы, близкие к Медведчуку, а также несколько кипрских офшоров, которые связывают с политиком. Впрочем, у нардепа еще есть акции нескольких облэнерго, доли завода "Днепроспецсталь" и "Запорожского завода ферросплавов". Причастен Медведчук и к активам Одесского перевалочного комплекса, а также телеканалу "1+1". При этом все обвинения против него политик отрицает. Закрывают ТОП-15 харьковский бизнесмен Александр Ярославский ($860 млн) и владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк ($790 млн).

Пять позиций после Косюка выглядят так: Виталий Антонов (совладелец концерна "Галнафтогаз", $600 млн), Виталий Хомутынник (собственник Cascade Investment Fund, $580 млн), отец и сын Владимир и Глеб Загории (владельцы фармкомпании "Дарница", $546 млн), Николай Злочевский (владелец компании Burisma Holdings, $533 млн) и Владимир Костельман (совладелец Fozzy Group, $471 млн).

Следующий три позиции занимают совладельцы сети АТБ — Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков ($467 млн). Занявшая 24 строчку в рейтинге Филя Жебровская — второй представитель фармацевтического бизнеса в сотне богатейший. Она совладелица и глава наблюдательного совета "Фармак" с капиталом в $461 млн. На 25 месте оказался Андрей Веревский, у которого агрохолдинг "Кернел" это основной актив. Последний год оказался успешным для агрохолдинга. Доход компании в 2020-м составил $4,1 млрд, а капитал Веревского оценивают в $435 млн.

Среди остальных участников рейтинга стоит отметить, например, Алексея Шевченко и Дмитрия Лидери ($295 млн). Они — сооснователь стартапа Grammarly, онлайн-сервис на основе технологии искусственного интеллекта, облегчающий написание текстов на английском языке. Шевченко оказался на 42 позиции, а Лидери — на 43-й. Еще один айтишник из "золотой сотник" — Олег Рогинский ($290 млн). Он основатель People.ai, который анализирует историю продаж и дает советы менеджерам.

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На 62 месте оказались Владислав и Ирина Чечеткины ($210 млн), совладельцы компаний Rozetka и Prom.ua. За 2020 год выручка Rozetka выросла на 40%. Сразу же за ними оказался еще один представитель IT-сектора и один из самых молодых представителей рейтинга Александр Косован ($210 млн). В числе наиболее известных продуктов его компании MacPaw — утилита для чистки компьютеров Apple CleanMyMac. В одном из недавних интервью предприниматель признался, что отказался продать компанию за $300 млн.

На 64 и 65 месте оказались совладельцы "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк ($205 млн). Их бизнес в прошлом году только укрепил позиции. Компания в 2020-м получила 991,3 млн грн чистой прибыли, а чистый доход вырос на 25,6% — до 16,9 млрд грн. Закрывают сотню совладелица Bayadera Group Наталья Бондарева ($135 млн) и основатель, президент корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко ($130 млн).

Напомним, по данным журнала "Forbes Украина", который также составляет список 100 самых богатых людей Украины, 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд долларов. Как следствие — "входной билет" в сотню подорожал на треть — до $125 млн.