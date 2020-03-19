Общество 40 минут назад

Сразу 5 украинцев попали в список Forbes

Бывшая воспитательница детского сада alyona alyona попала в список Celebrities журнала Forbes

Сразу 5 украинцев попали в список Forbes Сразу 5 украинцев попали в список Forbes
Рэперша alyona alyona. Фото: YouTube

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

Туда входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере, сообщает 24tv.ua.

Указано, что украинская рэпершу включили в список Celebrities. Вместе с ней в рейтинг также попала английская актриса, певица и модель Кара Делевинь, итальянский певец Алессандро Махмут, шведская экологическая активистка Грета Тунберг и другие.

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"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. alyona alyona представляет украинский рэп в мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артистов своей страны", — сообщает журнал.

Также в рейтинге 30 Under 30 числится первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она попала в европейский список в рейтинге "Спорт и игры".

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При этом в Forbes отметили 14 титулов, которые выиграла Свитолина, а также ее благотворительный фонд, который был основан в 2019 году.

Кроме того, как сообщалось, в этой рейтинг от Forbes вошли основатели сервиса заказов еды Allset Стас Матвиенко и Анна Полищук, а также соучредитель и CEO фитнес-проекта BetterMe Виктория Репа.

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