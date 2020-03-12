Украинские стартапы попали в рейтинг лучших работодателей США

Два стартапа с украинскими корнями попали в рейтинг лучших стартапов-работодателей США America's Best Startups Employers-2020 по версии Forbes. Об этом сообщает НВ Бизнес.

В частности 35-е место в рейтинге занял стартап GitLab — это платформа для коллаборации и DevOps, основным конкурентом которого является стартап GitHub, с 2018 года принадлежащий Microsoft. GitLab был основан в 2011 году харьковчанином Дмитрием Запорожцем, а в 2013 году получил второго фаундера — нидерландца Сида Сибранджи.

А 263-е место занял стартап Allset — сервис для бронирования столиков в ресторанах, основанный в 2015 году украинцами Стасом Матвиенко и Анной Полищук. У компании есть два офиса — в Сан-Франциско и Киеве. В Украине сосредоточена команда разработчиков, а в США осуществляются тесты приложений.

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Всего в рейтинг попали 500 стартапов, которые отобрали из более чем 2500 претендентов по трем критериям: репутация работодателя, удовлетворенность сотрудников и рост.