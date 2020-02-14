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20 минут назад

Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

Девайс представлен в виде компактной платформы, к которой можно подключить чайник, миксер и холодильник

Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО) Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)
Фото: Neoven Electronics

Украинский стартап Neoven Electronics занимающийся разработкой первой в мире, персональной портативной печи для нагрева еды, с подключаемыми модулями — холодильника, чайника, миксера, в рамках кампании на Kickstarter планировал собрать 20 тысяч долларов, но по окончанию кампании сумма подобралась к отметке в 89 тысяч долларов.

Стоимость базового комплекта Neoven, без модулей, по условиям предзаказа составляет 179 долларов.

Полный же комплект, включающий нагрев еды, чайник, холодильник и миксер, обойдется покупателям в 279 долларов.

Кратко и по делу в Telegram

Девайс представлен в виде компактной платформы, к которой необходимо подключать различные модули. Так, компания разработала модуль чайника, холодильника и миксера. Дополнительно устройство поставляется с рядом пищевых контейнеров, а для вилок и ножей предусмотрен специальный отсек в самом девайсе.

В Neoven также встроена компактная печь, которая управляется со смартфона. Крышку устройства можно использовать в качестве подноса, а для транспортировки есть компактный чехол-сумка. Владелец может самостоятельно компоновать набор, который он возьмёт с собой: конструкция предусматривает возможность размещения одного модуля или контейнера.

Помимо собранных предзаказов, стартап уже получил предложения о дистрибьюции продукта в 20 странах таких как, Южная Корея, США, Китай, Новая Зеландия, Голландия, Германия и другие.

В ближайшее время компания готовиться завершить первый инвестиционный раунд на сумму 100 тысяч долларов, при оценке компании в 1 миллион долларов. Сумма инвестиций будет направлена на производство, а также международный старт продаж устройства, в первую очередь на американской площадке Amazon, и с помощью локальных дистрибьюторов.

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