Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций

Украинский фонд стартапов определил первые восемь стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий — только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое длилось 24 часа", — написал Гончарук.
По его словам, победители делятся на две категории.
"Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тысяч грн ($50 тысяч). Другая категория — pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч грн ($ 25 тысяч)", — отметил премьер.
Seed гранты получат следующие стартапы:
– AeroDrone — комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
– GeoDesign info — аналитический онлайн-центр;
– BIOC — технология нанополимеризации для получения биопластика;
– FieldBI — аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
– "Правомен" — автоматизированный помощник в бытовых юридических вопросах для помощи населению;
– Framiore — устоявшийся бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Рre-seed гранты будут выделены таким стартапам:
– Pytag — торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
– BioBin — мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.
Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе, в рамках которой компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.
Напомним, в конце января на территории инновационного парка Unit.City состоялся первый Pitch Day, который провел "Украинский фонд стартапов" (УФС). Свои проекты представили первые 12 стартапов, отобранные из 130 заявок.