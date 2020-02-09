Устойчивое развитие 6 часов назад

Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций

Победители конкурса на получение грантов делятся на две категории

Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций
Фото: 24 канал

Украинский фонд стартапов определил первые восемь стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий — только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое длилось 24 часа", — написал Гончарук.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, победители делятся на две категории.

"Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тысяч грн ($50 тысяч). Другая категория — pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч грн ($ 25 тысяч)", — отметил премьер.

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Seed гранты получат следующие стартапы:

– AeroDrone — комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

– GeoDesign info — аналитический онлайн-центр;

– BIOC — технология нанополимеризации для получения биопластика;

– FieldBI — аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

– "Правомен" — автоматизированный помощник в бытовых юридических вопросах для помощи населению;

– Framiore — устоявшийся бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Digital путь

Рre-seed гранты будут выделены таким стартапам:

– Pytag — торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

– BioBin — мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе, в рамках которой компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Напомним, в конце января на территории инновационного парка Unit.City состоялся первый Pitch Day, который провел "Украинский фонд стартапов" (УФС). Свои проекты представили первые 12 стартапов, отобранные из 130 заявок.

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