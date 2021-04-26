Деолигархизация от Зеленского: Ермак рассказал, что предусматривает инициатива президента

Идея президента Владимира Зеленского о разработке так называемого законопроекта "о статусе олигархов" предусматривает не просто внедрение определенных ограничений. Это должна быть систематизация на уровне закона работы государства, которая направлена на превращение олигархов в крупных бизнесменов.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью LIGA.net.

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"Должны быть точно определены инструменты, условия. Например, что можно считать критической концентрацией того или иного ресурса, как должны действовать государственные органы и что должно быть прописано, чтобы их работа была более эффективной и быстрой, — сказал он. — Главный смысл — нет и не будет никакой альтернативы деолигархизации".

По словам Ермака, текст законопроекта должны наработать совместно Антимонопольный комитет, представители правительства, Офис президента, депутаты и эксперты.

"Если не называть конкретные фамилии, то можно (олигархов — Delo.ua) определить следующим образом: это – люди, которые обладают значительными финансовым, медийным и политическим ресурсами и стараются эти ресурсы использовать для управления общественными процессами и для влияния на принятие государственных решений. Понятно, что такое разговорное определение не раскрывает всех нюансов. Но, еще раз, все мы понимаем, о ком и о чем говорим", — сказал глава ОП.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли считать олигархами Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Дмитрия Фирташа и Виктора Медведчука, Ермак сказал: "Как еще, например, и (Петра) Порошенко, и (Константина) Жеваго, и другие фамилии еще называются".

Напомним, что об идее Зеленского разработать законопроект в отношении олигархов пресс-служба главы государства сообщила по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля.

"Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект о статусе олигархов — что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", — анонсировал Зеленский.

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя.