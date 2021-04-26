Политика 40 минут назад

Ермак: "Прилагаем все усилия, чтобы на Донбассе никогда не было замороженного конфликта"

В контексте привлечения Козака руководитель ОП заверил, что Украина не намерена двигаться к "второму Приднестровью"

Ермак: "Прилагаем все усилия, чтобы на Донбассе никогда не было замороженного конфликта" Ермак: "Прилагаем все усилия, чтобы на Донбассе никогда не было замороженного конфликта"

Глава Офиса президента Андрей Ермак допускает сценарий перехода конфликта на Донбассе в разряд "замороженных", однако заявляет, что для его недопущения украинская сторона прикладывает все усилия. Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

"[Отношусь] очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это — бомба замедленного действия.... Если вы меня спросите, исключаю ли я такой сценарий — нет, не исключаю. Но я его бы очень не хотел. И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было", — заявил Ермак.

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Он также прокомментировал привлечение к переговорам по Донбассу заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, который в свое время был автором нереализованного плана по реинтеграции Приднестровья в Молдову на федеративных условиях, а в начале 2020 года сменил Владислава Суркова в качестве куратора украинского направления в Кремле.

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"Что касается "второго Приднестровья", то там была своя история. Украинская сторона точно не намерена двигаться по направлению к замороженному конфликту. Я могу лишь сказать, что за период пребывания господина Козака в переговорном процессе был ряд конструктивных моментов, связанных с обменами, которые нельзя забывать. Но он представляет интересы РФ. Поэтому у меня никогда не было никаких иллюзий", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП при этом полагает, что восстанавливать экономические отношения с неподконтрольной ныне частью Донбасса без решения вопросов безопасности невозможно.

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"Касательно экономики, то одним из наших предложений в кластерах является создание свободной экономической зоны", — добавил он.

Ермак также отметил, что какого-то дедлайна по вопросу возвращения Донбасса у команды президента нет, но заверил, что украинская сторона готова работать в этом направлении круглосуточно.

"Мы никогда не называли какие-то очень конкретные даты. Это крайне чувствительный вопрос, а мы ответственны в подобных заявлениях. Я думаю, многое зависит от политической воли российской стороны. Украинская сторона готова работать 24/7... Для команды президента мирный процесс является абсолютным приоритетом", — подчеркнул глава ОП.

По его словам, для него нет ничего важнее, чем "перестать получать утренние сводки о том, что кто-то, не дай Бог, погиб или ранен".

Напомним при этом, что в Офисе президента Украины не намерены приглашать президента России Владимира Путина в Киев для проведения гипотетических переговоров по Донбассу.

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