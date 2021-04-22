При обстреле на Донбассе погиб еще один украинский военный

Оперативно-тактическая группировка "Север" заявляет, что 22 апреля в полосе ее ответственности в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела вооруженными формированиями России позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных сил получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью.

"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Север" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", — добавили в ОТГ "Север".

Отметим, что вечером 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к войне, в частности украинская армия готова дать отпор "кому бы то ни было".

Ранее Зеленский провел во Франции переговоры с президентом этой страны Эмманюэлем Макроном, к которым также подключилась в видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель: те призвали Россию отвести войска от украинских границ для деэскалации ситуации. Воздержаться от военных действий против Украины призвал президента РФ Владимира Путина и президент США Джозеф Байден.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский союз.