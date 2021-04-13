Генсек НАТО призвал Россию прекратить наращивать войска на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Об этом он заявил по окончанию заседания Комиссии Украина — НАТО в Брюсселе, состоявшемся по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это — наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", — отметил генсек НАТО.

В этой связи он выразил убеждение, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".

"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", — призвал Стонтенберг.

Генсек Североатлантического альянса вновь заверил, что поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины со стороны НАТО является непоколебимой.

"Мы продолжаем призывать Россию положить конец поддержке боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. НАТО поддерживает Украину... Мы не признаём и не признаем незаконную аннексию РФ Крыма. Союзники продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность", — подчеркнул он.

При этом генсек организации выразил сожаление в связи с недавним решением РФ не участвовать в заседании ОБСЕ, на котором было бы возможно отреагировать "на обеспокоенность ее необычными действиями". По словам Столтенберга, РФ должна уважать свои международные обязательства.

Он также напомнил, что за последние дни на востоке Украины было убито несколько украинских солдат, и в связи с этим выразил свои соболезнования.

В то же время, отвечая на вопрос, может ли Украина стать членом организации в условиях, когда она не контролирует часть своих границ, Столтенберг констатировал, что у России нет права вето на членство Украины в альянсе, и только 30 участников объединения будут решать, соответствует ли Киев стандартам организации, чтобы быть ее членом.

"Это только тридцати союзникам решать, когда Украина готова стать членом НАТО: никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс. И это суверенное право каждой нации, такой, как Украина, запросить членство", — напомнил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что это — "важный принцип, потому что Россия сейчас пытается восстановить своего рода сферы влияния, где бы они могли решать, что соседи могут делать".

"И это мир, который мы пытаемся оставить позади нас, где большая сила может решать, что могут делать малые соседи. Поэтому мы поддерживаем суверенное право Украины запросить [членство] и определять свой собственный путь", — детализировал он.

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При этом он отметил, что это также является причиной, по которой союзники поддерживают усилия Украины, направленные на реформирование и модернизацию.

"Реформы — лучший путь в направлении евроатлантической интеграции, и мы отвергаем идею, о чем слышим из Москвы, что у России есть какое-то вето и право отвергать суверенное право других стран решать в отношении своего пути, включая какого рода безопасность они хотят обеспечить, включая членство в НАТО", — заключил Столтенберг.

Напомним, накануне Европейская служба внешних связей призвала Россию не делать шагов, которые могут способствовать эскалации на Донбассе.