Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО: ускорит вступление в Альянс

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе.

На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.



"Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", — заявил глава правительства.

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

"К тому же треть из них внедрено за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", — резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина много сделала на пути к членству в НАТО. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в 2021 году.

Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.

8 апреля стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.