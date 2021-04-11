Политика 1 час назад

Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО: ускорит вступление в Альянс

Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе.

На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", — заявил глава правительства.

Кратко и по делу в Telegram

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

"К тому же треть из них внедрено за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", — резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

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Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина много сделала на пути к членству в НАТО. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в 2021 году.

Как сообщалось, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.

8 апреля стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

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